Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко

Во вторник, 4 апреля, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Подопечные Игоря Костюка потерпели поражение со счетом 0:1.

Поединок завершился скандалом – форвард «бело-синих» Матвей Пономаренко забил гол на 80-й минуте, который отменили из-за удара нападающего по руках вратаря соперника.

Известный украинский журналист Владимир Зверов обратился к португальскому арбитру, чтобы разобрать ситуацию и решение главного арбитра:

«Я написал одному арбитру, который работает в Португалии. Он посмотрел этот момент, для него это просто две команды – «белые» и «зеленые». Он говорит: «Это гол, потому что мяч не под контролем».

Я ему дал разные варианты с разных ракурсов: это контроль или не контроль мяча. Вот это мнение человека, который в шести тысячах километрах от нас: «Я считаю, что это гол», – сообщил свой диалог с рефери Зверов.

После 22-х туров «Динамо» набрало 41 балл и разместилось на четвертой позиции в турнирной таблице. «Карпаты» занимают девятое место, имея в своем активе 29 пунктов.