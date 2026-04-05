Лион после 13 побед подряд не выигрывает уже в 9 матчах
Лион Паулу Фонсеки и Романа Яремчука не смог победить в 9-м матче подряд во всех турнирах.
В этот раз лионцы сыграли на выезде вничью с Анже (0:0) в матче 28-го тура Лиги 1.
Интересным фактом является то, что безвыигрышная серия Лиона из 9 матчей сменила их предыдущую победную серию из 13 поединков!
Вспомним последние 22 матча лионцев во всех турнирах, в которых уместились две противоположные серии.
Последние 22 матча Лиона во всех турнирах, в которых поместились победная серия из 13 поединков и текущая безвыигрышная серия из 9 игр
- Лига 1, Анже – Лион – 0:0
- Лига 1, Лион – Монако – 1:2
- Лига Европы, Лион – Сельта – 0:2
- Лига 1, Гавр – Лион – 0:0
- Лига Европы, Сельта – Лион – 1:1
- Лига 1, Лион – Париж – 1:1
- Кубок Франции, Лион – Ланс – 2:2 (4:5 – по пенальти)
- Лига 1, Марсель – Лион – 3:2
- Лига 1, Страсбург – Лион – 3:1
- Лига 1, Лион – Ницца – 2:0
- Лига 1, Нант – Лион – 0:1
- Кубок Франции, Лион – Лаваль – 2:0
- Лига 1, Лион – Лилль – 1:0
- Лига Европы, Лион – ПАОК – 4:2
- Лига 1, Мец – Лион – 2:5
- Лига Европы, Янг Бойз – Лион – 0:1
- Лига 1, Лион – Брест – 2:1
- Кубок Франции, Лилль – 1:2
- Лига 1, Монако – Лион – 1:3
- Кубок Франции, Лион – Сент-Сюр – 3:0
- Лига 1, Лион – Гавр – 1:0
- Лига Европы, Лион – Гоу Эхед Иглз – 2:1
