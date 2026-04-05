Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лион после 13 побед подряд не выигрывает уже в 9 матчах
Франция
05 апреля 2026, 23:07
88
1

Лион после 13 побед подряд не выигрывает уже в 9 матчах

Вспомним последние 22 матча Лиона, в которых уместились две противоположные серии

05 апреля 2026, 23:07 |
88
1 Comments
Лион после 13 побед подряд не выигрывает уже в 9 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Лион Паулу Фонсеки и Романа Яремчука не смог победить в 9-м матче подряд во всех турнирах.

В этот раз лионцы сыграли на выезде вничью с Анже (0:0) в матче 28-го тура Лиги 1.

Интересным фактом является то, что безвыигрышная серия Лиона из 9 матчей сменила их предыдущую победную серию из 13 поединков!

Вспомним последние 22 матча лионцев во всех турнирах, в которых уместились две противоположные серии.

Последние 22 матча Лиона во всех турнирах, в которых поместились победная серия из 13 поединков и текущая безвыигрышная серия из 9 игр

  • Лига 1, Анже – Лион – 0:0
  • Лига 1, Лион – Монако – 1:2
  • Лига Европы, Лион – Сельта – 0:2
  • Лига 1, Гавр – Лион – 0:0
  • Лига Европы, Сельта – Лион – 1:1
  • Лига 1, Лион – Париж – 1:1
  • Кубок Франции, Лион – Ланс – 2:2 (4:5 – по пенальти)
  • Лига 1, Марсель – Лион – 3:2
  • Лига 1, Страсбург – Лион – 3:1
  • Лига 1, Лион – Ницца – 2:0
  • Лига 1, Нант – Лион – 0:1
  • Кубок Франции, Лион – Лаваль – 2:0
  • Лига 1, Лион – Лилль – 1:0
  • Лига Европы, Лион – ПАОК – 4:2
  • Лига 1, Мец – Лион – 2:5
  • Лига Европы, Янг Бойз – Лион – 0:1
  • Лига 1, Лион – Брест – 2:1
  • Кубок Франции, Лилль – 1:2
  • Лига 1, Монако – Лион – 1:3
  • Кубок Франции, Лион – Сент-Сюр – 3:0
  • Лига 1, Лион – Гавр – 1:0
  • Лига Европы, Лион – Гоу Эхед Иглз – 2:1
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Лион Анже статистика Паулу Фонсека Роман Яремчук
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ефект Яремчука
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем