Лион после 13 побед подряд не выигрывает уже в 9 матчах

Лион Паулу Фонсеки и Романа Яремчука не смог победить в 9-м матче подряд во всех турнирах.

В этот раз лионцы сыграли на выезде вничью с Анже (0:0) в матче 28-го тура Лиги 1.

Интересным фактом является то, что безвыигрышная серия Лиона из 9 матчей сменила их предыдущую победную серию из 13 поединков!

Вспомним последние 22 матча лионцев во всех турнирах, в которых уместились две противоположные серии.

Последние 22 матча Лиона во всех турнирах, в которых поместились победная серия из 13 поединков и текущая безвыигрышная серия из 9 игр