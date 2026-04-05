Патрик ван ЛЕУВЕН: «Такие ошибки не могут быть на этом уровне»

Главный тренер «Кривбасса» Патрик ван Леувен проанализировал неудачный матч против ЛНЗ в 22-м туре Украинской Премьер-лиги, который завершился разгромной победой черкасской команды (3:0).

– Господин Патрик, неплохой первый тайм от вашей команды, но второй тайм начался сразу неудачно. Как вы думаете, в какой момент что-то пошло не так?

– Да, как вы правильно сказали, до ошибки Виливальда мы были в игре и контролировали матч. Не позволяли сопернику создавать много моментов, сами тоже не создали много, но были полностью в игре. Я считаю, что, конечно, такие ошибки на этом уровне недопустимы. Потом после ошибки мы выпустили новых игроков, чтобы они внесли некоторые изменения, больше атаковали пространство за спинами защитников, но в итоге проиграли 0:3. Это футбол, такое случается.

– Сегодня на поле вышло много игроков сборных, которые только что вернулись из национальных команд. Как вы считаете, были ли они готовы на 100%?

– Да, сборники приехали немного позже. Кто-то играл матчи, кто-то нет, как Виливальд. Мне не очень нравится, когда футболисты уезжают в сборные и не имеют игровой практики, но у нас было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к этому матчу.

– Парако получил повреждение в начале поединка. Я правильно понимаю, что обошлось без травмы?

– Да, все в порядке.

– В итоге поражение 0:3. Что вы сказали игрокам в раздевалке?

– То же самое, что и вам. До ошибки мы были полностью в игре, контролировали ход событий. Но я сказал, что мы должны реагировать на такие ошибки и продолжать наращивать темп, то есть забывать о промахе и продолжать играть дальше. Быть в игре на сто процентов.