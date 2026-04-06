Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал – Бавария
Матч состоится 7 апреля в 22:00 по киевскому времени
Во вторник, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26, в котором «Реал» Мадрид на своем поле примет «Баварию».
Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На предыдущем этапе турнира мадридцы уверенно одолели «Манчестер Сити» с общим счетом 5:1, тогда как мюнхенцы разгромили «Аталанту» – 10:2 по сумме двух матчей.
Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.
