Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам
5 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 119) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце, который проходит на грунтовом покрытии в помещении.
В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (Германия, WTA 195). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.
Это будет четвертое очное противостояние. Счет 2:1 в пользу Фридзам.
Победительница поединка в финале квалификации сыграет либо с Александрой Саснович, либо с Линдой Фругвиртовой.
