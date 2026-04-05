  4. Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
05 апреля 2026, 16:50 | Обновлено 05 апреля 2026, 16:51
11

Ангелина Калинина – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации WTA 500 в Линце

Getty Images/Global Images Ukraine

5 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 119) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце, который проходит на грунтовом покрытии в помещении.

В первом раунде отбора украинка сыграет против представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (Германия, WTA 195). Время начала встречи – 16:45 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертое очное противостояние. Счет 2:1 в пользу Фридзам.

Победительница поединка в финале квалификации сыграет либо с Александрой Саснович, либо с Линдой Фругвиртовой.

📺 Видеотрансляция

Дебютный для Стародубцевой. Список всех украинок с финалами на уровне Тура
Калинина вышла в финал квалификации WTA 500 в Линце, разобравшись с немкой
Ястремская получила первую соперницу на турнире WTA 500 в Линце
смотреть онлайн Ангелина Калинина Анна-Лена Фридзам WTA Линц
Даниил Агарков
Попался Кристиан Биловар

Є перемога!
+5
Гра Ангели скоріше не сподобалася, але останній лінійний удар був і розумним і виконаним бездоганно
+3
Є 1 сет!
+3
Звісно, ще потрібно погратися під час подачі на матч, щоб тривалість матчу дійшла до 2 годин.
+2
Що таке незручна суперниця і як з нею боротися.
+2
Є перший!!!
+2
Спишемо на незручну суперницю і збереження сил... результат позитивний), тому вітаємо і бажаємо зібранішої гри та успіхів надалі!
+1
Дещо зіпсувала Ангела настрій своєю розхристаною і байдужою грою, не зважаючи на виграш. Схоже вона зовсім не тренувалась перед турніром у розрахунку провести тренування під час турніру. Мабуть, вилетить у наступному колі.
+1
Можно видихнути. Дійсно незручна суперниця. В якості подачі переграла Гелю.
Завтра може й легше буде. У білоруски такої подачі нема.
+1
Гра 50/50. Свою роль зіграла психологічна стійкість та воля до перемоги, і подача та вкорочені, як для наших ще може бути. Але, що не говори – результат на табло. Будемо чекати на гру проти болотної і вболівати за нашу!
+1
За перший гейм на власній подачі Фрідзам уже виконала 2 ейси та допустилася 4 подвійних. Вкрай нестабільна подача, варто користатися цим.
+1
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
Фаворит в испанском капкане. Динамо сенсационно уступило Карпатам
04.04.2026, 20:02 347
Футбол
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
Олег Саленко дал оценку поражению Динамо в поединке с Карпатами
04.04.2026, 21:44 10
Футбол
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
А у кого это 4.6? Стала известна оценка Забарного за матч ПСЖ – Тулуза
04.04.2026, 06:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Власти запретили известному украинскому клубу играть в футбол
04.04.2026, 08:01 6
Футбол
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
Динамо – Карпаты – 0:1. Сенсация, красная и драка. Видеообзор матча
04.04.2026, 20:53 14
Футбол
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
Мегафайт Чисоры и Уайлдера завершился сенсацией. Следующий – Усик?
05.04.2026, 01:52 48
Бокс
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 6
Футбол
