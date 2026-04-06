Энрике прокомментировал неудачный матч Сафонова за ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал неудачный матч Матвея Сафонова против «Тулузы» (3:1).

– Матвей Сафонов испытывал трудности в этом матче. Что сказать игроку в такой ситуации, за пять дней до столь важного матча Лиги чемпионов?

– Мы всегда должны поддерживать игроков. Вратарь – это как защитник, как полузащитник, как нападающий. Бывают моменты, когда можно упустить шанс, потому что это нормально в футболе. Но я рад видеть, как мои игроки адаптируются ко всем позициям. Сегодня я хотел бы отметить игру Беральдо, который играл на новой позиции (опорный полузащитник).

Он сыграл очень хорошо, пасуя в один-два касания, он ускорил игру. Дезире Дуэ тоже. Он явно нападающий, но сегодня он пожертвовал игрой в полузащите и сыграл очень хорошо. Он показал мне, а также тренеру сборной, что он может играть и в этой роли. И я также хотел бы отметить Гонсалу Рамуша. Он всегда выкладывается на полную. Он сыграл всего пять минут. Он доказал, что я ошибался, и я очень рад, что ошибался. Думаю, он заслуживает гораздо большего игрового времени.