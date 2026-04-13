Легенда Динамо может получить повышение и возглавить украинскую сборную
Михайленко может стать тренером юношеской сборной Украины
Тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко может получить повышение.
Как отмечает украинский журналист Виктор Вацко, Михайленко может возглавить молодежную сборную U-21, которую сейчас возглавляет Унаи Мельгоса, у которого действует контракт до лета 2026 года.
Ранее известный украинский тренер Виталий Кварцяный прокомментировал работу своего коллеги Сергея Реброва, а также оценил перспективы наставника сборной Украины U-21 Унаи Мельгосы.
Мельгоса возглавляет сборную Украины с 2023 года и сменил на этом посту нынешнего тренера «Полесья» Руслана Ротаня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
