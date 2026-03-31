«Это не трамплин». Легенда Челси обратился к Энцо на фоне слухов о Реале

Нигерийский экс-защитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел обратился к аргентинскому полузащитнику «синих» Энцо Фернандесу на фоне слухов о переходе в мадридский «Реал» и интервью, в котором тот заявил, что хотел бы жить в Мадриде:

«Это «Челси», а не трамплин в другой клуб. Если твое сердце уже в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. В «Челси» мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера».

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.