Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это не трамплин». Легенда Челси обратился к Энцо на фоне слухов о Реале
31 марта 2026, 23:35 |
317
0

«Это не трамплин». Легенда Челси обратился к Энцо на фоне слухов о Реале

Джон Оби Микел раскритиковал Фернандеса

31 марта 2026, 23:35 |
317
0
«Это не трамплин». Легенда Челси обратился к Энцо на фоне слухов о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Нигерийский экс-защитник лондонского «Челси» Джон Оби Микел обратился к аргентинскому полузащитнику «синих» Энцо Фернандесу на фоне слухов о переходе в мадридский «Реал» и интервью, в котором тот заявил, что хотел бы жить в Мадриде:

«Это «Челси», а не трамплин в другой клуб. Если твое сердце уже в Мадриде, тебе не стоит носить синюю форму. В «Челси» мы играли за эмблему, а не ради будущего трансфера».

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 48 матчей на клубном уровне, отличившись 12 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Джон Оби Микел трансферы Реал Мадрид Челси трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Энцо Фернандес Бен Джейкобс
Дмитрий Вус Источник: Cope
