Умер именитый вратарь, один из героев чемпионата мира-1994

Бывший капитан национальной сборной Болгарии по футболу и экс-президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов умер сегодня, 31 марта 2026 года, на 64-м году жизни. Последние месяцы он находился в тяжелом состоянии после перенесенного инсульта и, несмотря на усилия семьи и медицинского персонала, восстановить здоровье не удалось. Борислав Михайлов ушел из жизни всего через 50 дней после своего 63-летия.

Борислав Михайлов считается одной из ключевых фигур в истории национальной сборной Болгарии. За команду он провел 102 матча и признан самым успешным вратарем страны. Наибольшей славы добилось поколение, в котором он играл, завоевавшее бронзовые медали на чемпионате мира-1994 в США. Особенно памятным стал матч 1/8 финала против Мексики, когда Михайлов отразил два пенальти послематчевой серии и стал героем встречи. Он также выступал на чемпионате мира-1986 в Мексике, сыграв все четыре матча.

Полуфинал ЧС-1994. Трифон Иванов и Борислав Михайлов пытаются сдержать Роберто Баджо. Оба болгара сегодня уже покойны

В клубной карьере Борислав Михайлов трижды становился чемпионом Болгарии и трижды выигрывал Кубок страны с «Левски». В 1986 году его признали Футболистом года в Болгарии. Помимо «Левски», Борислав выступал за португальский «Белененсеш» и французский «Мюлуз». В середине 1990-х Михайлов вернулся в Болгарию, где играл два сезона за «Ботев», а затем отправился в английский «Рединг». Заключительный этап карьеры Михайлов провел за швейцарский «Цюрих».

После завершения игровой карьеры Борислав Михайлов активно занимался административной деятельностью. С 2000 года он стал членом Исполкома БФС, а позже — первым вице-президентом. В 2005 году Борислав был избран президентом Федерации, оставался на этом посту с небольшими перерывами до 2023 года.