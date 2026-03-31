ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
Шпоры определились с новым главным тренером
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на должность главного тренера клуба.
Отмечается, что тренер подписал с клубом контракт до лета 2031 года.
«Роберто был нашим главным приоритетом этим летом, и мы очень рады, что нам удалось привлечь его в команду именно сейчас. Он является одним из самых креативных и прогрессивных тренеров в мировом футболе и имеет богатый опыт работы на высшем уровне, в частности в Премьер-лиге», – прокомментировал подписание контракта спортивный директор клуба Йохан Ланге.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 31 матче чемпионата Англии.
Ранее Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с «Тоттенхэмом».
We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026
Инфантино прокомментировал ситуацию вокруг участия Ирана в предстоящем ЧМ-2026
Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»