Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм
31 марта 2026, 19:01 | Обновлено 31 марта 2026, 19:02
ОФИЦИАЛЬНО. Роберто Де Дзерби возглавил Тоттенхэм

Шпоры определились с новым главным тренером

ФК Тоттенхэм. Роберто Де Дзербі

Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о назначении итальянского специалиста Роберто Де Дзерби на должность главного тренера клуба.

Отмечается, что тренер подписал с клубом контракт до лета 2031 года.

«Роберто был нашим главным приоритетом этим летом, и мы очень рады, что нам удалось привлечь его в команду именно сейчас. Он является одним из самых креативных и прогрессивных тренеров в мировом футболе и имеет богатый опыт работы на высшем уровне, в частности в Премьер-лиге», – прокомментировал подписание контракта спортивный директор клуба Йохан Ланге.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 31 матче чемпионата Англии.

Ранее Маурисио Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с «Тоттенхэмом».

Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
Самоубийца. Деньгами задавили. Марселю ттоже наверное нехило перепало
Как минимум будет интересно, но выбор весьма странный. ДДР не отличается выстраиванием защиты, а это именно то, что нужно Тоттенхэму сейчас - перестать проигрывать и сохранить прописку. Хотя предыдущий уволенный еще хуже, с какого бодуна они его подписывали.
Думаю через 26-29 дней уволят.
