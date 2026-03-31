Юлия Стародубцева – Чжан Шуай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Чарльстоне
31 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 89) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В первом раунде украинка встретится с представительницей Китая Чжан Шуай (WTA 62). Поединок начнется ориентировочно в 18:10 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется со второй сеяной Екатериной Александровой.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий «Динамо» высказал непопулярное мнение
Карлосу и Лоренцо придется защищать наибольшее количество баллов