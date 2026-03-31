  4. Известный украинский клуб ведет переговоры с американским инвестором
31 марта 2026, 17:38 | Обновлено 31 марта 2026, 17:45
Известный украинский клуб ведет переговоры с американским инвестором

Серьезные изменения ожидают «Ворсклу»

ФК Ворскла

Внутри полтавской «Ворсклы» происходят серьезные изменения. Об этом сообщает Полтавщина.спорт.

По информации источника, из клуба были уволены президент Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак. Также «Ворсклу» покинули Алексей Филь, который занимал должность спортивного директора, а также Алексей Шалаев, у которого не было должности в клубе, но было влияние на решения.

Клуб ведет переговоры с потенциальным инвестором – американцем Майклом Блейзером, основателем инвестиционной компании «SigmaBleyzer».

