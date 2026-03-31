Известный украинский клуб ведет переговоры с американским инвестором
Серьезные изменения ожидают «Ворсклу»
Внутри полтавской «Ворсклы» происходят серьезные изменения. Об этом сообщает Полтавщина.спорт.
По информации источника, из клуба были уволены президент Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак. Также «Ворсклу» покинули Алексей Филь, который занимал должность спортивного директора, а также Алексей Шалаев, у которого не было должности в клубе, но было влияние на решения.
Клуб ведет переговоры с потенциальным инвестором – американцем Майклом Блейзером, основателем инвестиционной компании «SigmaBleyzer».
