Известный украинский клуб ведет переговоры с американским инвестором

Внутри полтавской «Ворсклы» происходят серьезные изменения. Об этом сообщает Полтавщина.спорт.

По информации источника, из клуба были уволены президент Роман Черняк и вице-президент Олег Лысак. Также «Ворсклу» покинули Алексей Филь, который занимал должность спортивного директора, а также Алексей Шалаев, у которого не было должности в клубе, но было влияние на решения.

Клуб ведет переговоры с потенциальным инвестором – американцем Майклом Блейзером, основателем инвестиционной компании «SigmaBleyzer».

