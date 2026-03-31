  4. Болельщики и мат. УАФ оштрафовала два клуба УПЛ
31 марта 2026, 17:21 | Обновлено 31 марта 2026, 17:43
538
0

Болельщики и мат. УАФ оштрафовала два клуба УПЛ

Наказания для Александрии и Руха

31 марта 2026, 17:21 | Обновлено 31 марта 2026, 17:43
538
0
Болельщики и мат. УАФ оштрафовала два клуба УПЛ
ФК Александрия

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решения и оштрафовал клубы УПЛ Александрия и Рух.

Александрия наказана на 205 тысяч гривен за поведение болельщиков (пиротехника и мат) в матче с Динамо, а львовский клуб наказан на 15 тысяч за опоздание машины скорой помощи на игре с ЛНЗ.

Решения УАФ

– рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Александрия» Александрия во время матча 21-го тура VBET Лиги ФК «Александрия» – ФК «Динамо» Киев, состоявшийся 19 марта 2026 года, обязал ФК «Александрия» уплатить обязательный денежный взнос в размере 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств) и обязал ФК «Александрия» уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен (за повторное осуществление болельщиками ФК «Александрия» скандирований нецензурного характера);

– рассмотрев материалы о матче 21-го тура VBET Лиги ФК «Рух» Львов – ФК «ЛНЗ» Черкассы, состоявшийся 21 марта 2026 года, обязал ФК «Рух» Львов уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (за 15 тысяч) гривен (пятнадцать тысяч) гривен (за опоздание автомобиля «Неотложная помощь»).

Рух Львов Александрия КДК УАФ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Футбол | 31 марта 2026, 16:23 0
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 30 марта 2026, 19:08 5
Грозный назвал футболистов, из-за которых Украина проиграла Швеции
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Матч, который не нужен никому…
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
