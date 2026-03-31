Болельщики и мат. УАФ оштрафовала два клуба УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ вынес решения и оштрафовал клубы УПЛ Александрия и Рух.

Александрия наказана на 205 тысяч гривен за поведение болельщиков (пиротехника и мат) в матче с Динамо, а львовский клуб наказан на 15 тысяч за опоздание машины скорой помощи на игре с ЛНЗ.

Решения УАФ

– рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Александрия» Александрия во время матча 21-го тура VBET Лиги ФК «Александрия» – ФК «Динамо» Киев, состоявшийся 19 марта 2026 года, обязал ФК «Александрия» уплатить обязательный денежный взнос в размере 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками пиротехнических средств) и обязал ФК «Александрия» уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 гривен (за повторное осуществление болельщиками ФК «Александрия» скандирований нецензурного характера);

– рассмотрев материалы о матче 21-го тура VBET Лиги ФК «Рух» Львов – ФК «ЛНЗ» Черкассы, состоявшийся 21 марта 2026 года, обязал ФК «Рух» Львов уплатить обязательный денежный взнос в размере 15 000 (за 15 тысяч) гривен (пятнадцать тысяч) гривен (за опоздание автомобиля «Неотложная помощь»).