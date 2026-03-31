  4. Де Дзерби согласился возглавить Тоттенхэм. Романо подтвердил
31 марта 2026, 17:40 | Обновлено 31 марта 2026, 17:47
Де Дзерби согласился возглавить Тоттенхэм. Романо подтвердил

Итальянский коуч возвращается в Англию

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби согласился возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. У руля команды итальянец заменит Игора Тудора, который был уволен несколькими днями ранее.

Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель». С 2021 по 2022 год коуч работал с донецким «Шахтером».

«Тоттенхэм» заработал 30 пунктов за 31 тур Английской Премьер-лиги, команда располагается на 17-м месте турнирной таблицы.

Ранее Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с «Реалом» и «Тоттенхэмом».

По теме:
В Румынии нашли замену Луческу. Это экс-игрок Реала и Барселоны
Большие планы МЮ: минус 8 игроков и 100 млн на перестройку команды
Легенда Карпат против приглашения тренера-легионера в сборную Украины
Даниил Кирияка Источник: Sky Sport Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Футбол | 31 марта 2026, 10:46 73
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией

Боление болением, а о ментальном здоровье нужно заботиться

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Футбол | 31 марта 2026, 09:27 8
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб

Лунин – в трансферном списке «Интера»

Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Футбол | 31.03.2026, 16:48
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Интер Майами нацелился на подписание известного вингера
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 16:11
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Популярные новости
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
29.03.2026, 23:36 7
Футбол
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30.03.2026, 18:52 14
Теннис
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
30.03.2026, 09:15 39
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 110
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 60
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
ФОТО. Самая сексуальная волейболистка мира показала пикантные кадры
31.03.2026, 02:53 2
Волейбол
