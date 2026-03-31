Де Дзерби согласился возглавить Тоттенхэм. Романо подтвердил

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби согласился возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. У руля команды итальянец заменит Игора Тудора, который был уволен несколькими днями ранее.

Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель». С 2021 по 2022 год коуч работал с донецким «Шахтером».

«Тоттенхэм» заработал 30 пунктов за 31 тур Английской Премьер-лиги, команда располагается на 17-м месте турнирной таблицы.

