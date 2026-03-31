Де Дзерби согласился возглавить Тоттенхэм. Романо подтвердил
Итальянский коуч возвращается в Англию
Итальянский специалист Роберто Де Дзерби согласился возглавить «Тоттенхэм». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны подпишут соглашение сроком на пять лет. У руля команды итальянец заменит Игора Тудора, который был уволен несколькими днями ранее.
Последним местом работы Де Дзерби был «Марсель». С 2021 по 2022 год коуч работал с донецким «Шахтером».
«Тоттенхэм» заработал 30 пунктов за 31 тур Английской Премьер-лиги, команда располагается на 17-м месте турнирной таблицы.
Ранее Почеттино отреагировал на слухи о переговорах с «Реалом» и «Тоттенхэмом».
🚨💣 BREAKING: Tottenham agree deal to appoint Roberto De Zerbi as new head coach, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 31, 2026
Story revealed yesterday now confirmed as De Zerbi has accepted #THFC job with IMMEDIATE effect.
Five year deal set to be signed as De Zerbi decides to accept this challenge.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боление болением, а о ментальном здоровье нужно заботиться
Лунин – в трансферном списке «Интера»