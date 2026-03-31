31 марта 2026, 16:04 | Обновлено 31 марта 2026, 16:05
146
0

Грэм ПОТТЕР: «Это будет совсем другой поединок»

Тренер сборной Швеции высказался о предстоящей игре с Польшей

31 марта 2026, 16:04 | Обновлено 31 марта 2026, 16:05
146
0
Грэм ПОТТЕР: «Это будет совсем другой поединок»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Тренер сборной Швеции Грэм Поттер дал комментарий перед финалом плей-офф квалификации чемпионата мира с Польшей:

«Это решающий матч за место на чемпионате мира, поэтому мы не ожидаем легкой игры. Это будет совсем другой поединок [чем против Украины] с другим планом на игру.

Мы очень хорошо справились и сделали позитивные шаги в матче против Украины. Мы знаем, что можем прогрессировать и дальше, но должны уважать Польшу – это сильный соперник».

Поединок состоится 31 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Забарный объяснил поражение от Швеции.

Грэм Поттер сборная Швеции по футболу сборная Польши по футболу ЧМ-2026 по футболу Швеция - Польша
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
