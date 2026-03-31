Грэм ПОТТЕР: «Это будет совсем другой поединок»

Тренер сборной Швеции Грэм Поттер дал комментарий перед финалом плей-офф квалификации чемпионата мира с Польшей:

«Это решающий матч за место на чемпионате мира, поэтому мы не ожидаем легкой игры. Это будет совсем другой поединок [чем против Украины] с другим планом на игру.

Мы очень хорошо справились и сделали позитивные шаги в матче против Украины. Мы знаем, что можем прогрессировать и дальше, но должны уважать Польшу – это сильный соперник».

Поединок состоится 31 марта в 21:45 по киевскому времени.

