ФОТО. Всего 150 в мире: Холанд купил один из самых редких Mercedes-Maybach

Звезда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снова оказался в центре внимания – на этот раз из-за роскошной покупки.

Норвежец приобрел эксклюзивный Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh стоимостью около £400 тысяч.

Модель создана в сотрудничестве с покойным дизайнером Вирджилом Абло (Louis Vuitton) и выпущена ограниченным тиражом – всего 150 автомобилей.

Уникальный дизайн и редкость делают этот Maybach одним из самых эксклюзивных в своем классе.