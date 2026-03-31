ФОТО. Всего 150 в мире: Холанд купил один из самых редких Mercedes-Maybach
Эрлинг Холанд заплатил около £400 тысяч за эксклюзивную модель
Звезда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд снова оказался в центре внимания – на этот раз из-за роскошной покупки.
Норвежец приобрел эксклюзивный Mercedes-Maybach S-Class by Virgil Abloh стоимостью около £400 тысяч.
Модель создана в сотрудничестве с покойным дизайнером Вирджилом Абло (Louis Vuitton) и выпущена ограниченным тиражом – всего 150 автомобилей.
Уникальный дизайн и редкость делают этот Maybach одним из самых эксклюзивных в своем классе.
