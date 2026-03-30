  4. ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
30 марта 2026, 22:04 | Обновлено 30 марта 2026, 22:16
ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет

Чарли Мусонда не смог вернуться на прежний уровень

Getty Images/Global Images Ukraine. Чарли Мусонда

Бывший вундеркинд «Челси» Чарли Мусонда завершил карьеру в 28 лет из-за травм и проблем с выплатами.

Он считался одним из самых перспективных игроков академии Андерлехта» и интересовал топ-клубы Европы, но после перехода в «Челси» не смог закрепиться и отправлялся в аренды, включая «Витесс». В 2018 году именно там он получил тяжелую травму колена, выбившую его почти на четыре года. Врачи давали лишь 20% шансов на возвращение.

Во время восстановления пандемия усложнила процесс, а сам игрок частично оплачивал лечение. Несмотря на разговор с Томасом Тухелем, шанса в первой команде он так и не получил и покинул клуб в 2022 году.

Позже были неудачные периоды в «Леванте» и «Анортосисе», где также возникли проблемы с зарплатой. В 2024 году Мусонда окончательно завершил карьеру.

Сейчас он живет в Лос-Анджелесе и работает над созданием нового формата футбольной лиги один на один.

По теме:
Жоао ПЕДРО: Винисиус, Рафинья и я – тоже звезды, как Роналдо и Роналдиньо
ФОТО. Норвежские машины в спорте: Холанд встретился с Клебо
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира взорвала Instagram новым образом
Максим Лапченко Источник: The Sun
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30 марта 2026, 19:11 13
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Футбол | 30.03.2026, 22:05
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30.03.2026, 07:15
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Футбол | 29.03.2026, 23:36
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Для Реброва нашли новую команду после фиаско в матче против шведов
Популярные новости
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42
Бокс
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
