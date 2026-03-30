ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет
Чарли Мусонда не смог вернуться на прежний уровень
Бывший вундеркинд «Челси» Чарли Мусонда завершил карьеру в 28 лет из-за травм и проблем с выплатами.
Он считался одним из самых перспективных игроков академии Андерлехта» и интересовал топ-клубы Европы, но после перехода в «Челси» не смог закрепиться и отправлялся в аренды, включая «Витесс». В 2018 году именно там он получил тяжелую травму колена, выбившую его почти на четыре года. Врачи давали лишь 20% шансов на возвращение.
Во время восстановления пандемия усложнила процесс, а сам игрок частично оплачивал лечение. Несмотря на разговор с Томасом Тухелем, шанса в первой команде он так и не получил и покинул клуб в 2022 году.
Позже были неудачные периоды в «Леванте» и «Анортосисе», где также возникли проблемы с зарплатой. В 2024 году Мусонда окончательно завершил карьеру.
Сейчас он живет в Лос-Анджелесе и работает над созданием нового формата футбольной лиги один на один.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Крупский не получил шансов при Реброве
Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту