ФОТО. Сломала травма. Бывший талант Челси завершил карьеру в 28 лет

Бывший вундеркинд «Челси» Чарли Мусонда завершил карьеру в 28 лет из-за травм и проблем с выплатами.

Он считался одним из самых перспективных игроков академии Андерлехта» и интересовал топ-клубы Европы, но после перехода в «Челси» не смог закрепиться и отправлялся в аренды, включая «Витесс». В 2018 году именно там он получил тяжелую травму колена, выбившую его почти на четыре года. Врачи давали лишь 20% шансов на возвращение.

Во время восстановления пандемия усложнила процесс, а сам игрок частично оплачивал лечение. Несмотря на разговор с Томасом Тухелем, шанса в первой команде он так и не получил и покинул клуб в 2022 году.

Позже были неудачные периоды в «Леванте» и «Анортосисе», где также возникли проблемы с зарплатой. В 2024 году Мусонда окончательно завершил карьеру.

Сейчас он живет в Лос-Анджелесе и работает над созданием нового формата футбольной лиги один на один.