Интерес Арсенала и Челси. Лунин мог покинуть Реал
Игрок размышлял о смене команды
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин размышлял над тем, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает AS.
По информации источника, последние два летние трансферных окна 26-летний футболист рассматривал вариант смены клуба. Им интересовались «Арсенал», «Челси» и другие клубы АПЛ, но ни одно из предложений его не убедило. Позже он продлил контракт со «сливочными» до 2030 года.
Руководство испанского гранда никогда не рассматривало продажи Лунина.
В текущем сезоне на счету украинца пять матчей на клубном уровне, в которых он пропустил десять мячей.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы сыграют против Албании 31 марта в 21:45
Ангелина после финала в Дубровнике приблизилась к сотне, Свентек опустилась на 4-е место