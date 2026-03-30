Интерес Арсенала и Челси. Лунин мог покинуть Реал

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин размышлял над тем, чтобы покинуть клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, последние два летние трансферных окна 26-летний футболист рассматривал вариант смены клуба. Им интересовались «Арсенал», «Челси» и другие клубы АПЛ, но ни одно из предложений его не убедило. Позже он продлил контракт со «сливочными» до 2030 года.

Руководство испанского гранда никогда не рассматривало продажи Лунина.

В текущем сезоне на счету украинца пять матчей на клубном уровне, в которых он пропустил десять мячей.

