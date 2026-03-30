  4. Гризманн, Жиру и другие. Кто сыграл больше всего под руководством Дешама
30 марта 2026, 18:54 | Обновлено 30 марта 2026, 19:02
Только три игрока с 2012 года сыграли 100+ матчей за французскую национальную команду

41
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Игрок мадридского Атлетико Антуан Гризманн является рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей под руководством Дидье Дешама, начиная с 2012 года.

В активе Гризманна 137 поединков за французскую команду.

На втором месте в данном рейтинге расположился Оливье Жиру, сыгравший 128 поединков.

Замыкает тройку гвардейцев Уго Льорис со 108 матчами.

Вспомним 20 футболистов, которых Дешам использовал чаще всего в играх за сборную Франции.

Топ-20 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама, начиная с 2012 года

  • 137 – Антуан Гризманн
  • 128 – Оливье Жиру
  • 108 – Уго Льорис
  • 96 – Килиан Мбаппе
  • 93 – Рафаэль Варан
  • 91 – Поль Погба
  • 80 – Блез Матюиди
  • 68 – Мусса Сиссоко
  • 67 – Н'Голо Канте
  • 61 – Кингсли Коман
  • 58 – Усман Дембеле
  • 57 – Адриан Рабьо
  • 56 – Люка Динь
  • 55 – Бенджамен Повар
  • 48 – Карим Бензема
  • 47 – Лоран Косельные
  • 46 – Жюль Кунде
  • 44 – Орельен Чуамэни
  • 42 – Тео Эрнандес
  • 41 – Люка Эрнандес
