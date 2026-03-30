Гризманн, Жиру и другие. Кто сыграл больше всего под руководством Дешама
Только три игрока с 2012 года сыграли 100+ матчей за французскую национальную команду
Игрок мадридского Атлетико Антуан Гризманн является рекордсменом сборной Франции по количеству сыгранных матчей под руководством Дидье Дешама, начиная с 2012 года.
В активе Гризманна 137 поединков за французскую команду.
На втором месте в данном рейтинге расположился Оливье Жиру, сыгравший 128 поединков.
Замыкает тройку гвардейцев Уго Льорис со 108 матчами.
Вспомним 20 футболистов, которых Дешам использовал чаще всего в играх за сборную Франции.
Топ-20 игроков с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции под руководством Дидье Дешама, начиная с 2012 года
- 137 – Антуан Гризманн
- 128 – Оливье Жиру
- 108 – Уго Льорис
- 96 – Килиан Мбаппе
- 93 – Рафаэль Варан
- 91 – Поль Погба
- 80 – Блез Матюиди
- 68 – Мусса Сиссоко
- 67 – Н'Голо Канте
- 61 – Кингсли Коман
- 58 – Усман Дембеле
- 57 – Адриан Рабьо
- 56 – Люка Динь
- 55 – Бенджамен Повар
- 48 – Карим Бензема
- 47 – Лоран Косельные
- 46 – Жюль Кунде
- 44 – Орельен Чуамэни
- 42 – Тео Эрнандес
- 41 – Люка Эрнандес
