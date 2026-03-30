Восьмая неделя Битвы редакций. Последний шанс выиграть PlayStation 5 Pro!

Стартует восьмая неделя «Битвы редакций» с традиционно топовыми призами для читателей.

Участие примут Sport.ua и UA-Football, а также букмекерская компания betking.

Сейчас вы можете ознакомиться с матчами для прогнозирования пятой недели и начать борьбу за призы: фрибеты от betking (на общую сумму 11 000 грн, пять победителей) и, снова, AirPods 3 Pro! А также продолжается гонка за главный приз месяца – PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26. По итогам этой недели и будет определен облатадель консоли.

Список матчей для прогнозирования

Базовые матчи (выбирает Sport.ua):

Босния и Герцеговина – Италия (31.03. 21:45)

Косово – Турция (31.03. 21:45)

Матчи, выбранные победителем предыдущей недели «Битвы редакций» – betking:

Чехия – Дания (31.03. 21:45)

Швеция – Польша (31.03. 21:45)

Что нужно сделать читателю:

Оставить прогнозы в комментариях под этой новостью на каждый из четырех матчей с коэффициентом от 1.50. Обязательно указать победителя «Битвы редакций»: Sport.ua, UA-Football или betking.

Пример комментария:

Босния и Герцеговина – Италия Победа [Обе забьют – Да за 2.30]

Косово – Турция [Победа Турции за 1.90]

Чехия – Дания [Тотал больше 2.5 за 2.22]

Швеция – Польша [Швеция выйдет на ЧМ-2026 за 1.52]

Победитель «Битвы редакций» – Sport.ua.

Как оставлять комментарий – в строчку или в столбик не имеет значения.

Важно:

Коэффициент каждого прогноза – не менее 1.50.

Коэффициенты фиксируются на момент публикации стартовой новости недели с помощью скриншотов.

Разрешены ставки только на следующие рынки (основные бигмаркеты): 1X2, голы (тоталы), форы.

Каждый прогноз равен одному флету.

По итогам четырех матчей у каждой команды суммируется прибыль или убыток, после чего определяется победитель недели.

Конкурс носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой. Участие не требует внесения денежных средств

Прогнозы редакций

Sport.ua:

Даниил Агарков: Босния и Герцеговина – Италия [Победа Италии за 1.54], Косово – Турция [Победа Турции за 1.90]

Денис Кирильчук: Чехия – Дания [Тотал меньше 2.5 за 1.70], Швеция – Польша [Обе забьют – Да за 2.05]

UA-Football:

Виктор Иванчук: Босния и Герцеговина – Италия [Обе забьют – Да за 2.30], Косово – Турция [Победа Турции за 1.90]

Михаил Качайло: Чехия – Дания [Тотал больше 2.5 за 2.22], Швеция – Польша [Тотал больше 2 за 1.71]

betking:

Михаил Кузьменко: Босния и Герцеговина – Италия [Победа Италии за 1.54], Косово – Турция [Победа Турции за 1.90]

Ярослав Перканюк: Чехия – Дания [Чехия не проиграет в основное время за 1.85], Швеция – Польша [Победа Швеции за 2.05]

Команда (UA-Football или Sport.ua) с худшим финансовым результатом по сравнению с betking вылетает из «Битвы редакций».

Спортивные СМИ, если вы хотите взять участие в «Битве редакций» вместе со своей командой – отправьте письмо на почту info@sport.ua.

Итоги третей недели «Битвы редакций» с оглашением обладателей фрибетов и AirPods будут опубликованы вечером 1–3 апреля на сайте Sport.ua.

Условия получения призов для читателей

1. Фрибеты от betking (1 × 5 000 грн, 2 x 2 000 грн, 2 x 1 000 грн)

Читатели претендуют на фрибеты, если:

оставили прогнозы на все четыре матча недели с коэффициентом от 1.50 (одиночная ставка, экспрессы не допускаются);

выбрали правильного победителя битвы редакций (Sport.ua, UA-Football или betking);

подписаны на Telegram-каналы Sport.ua, UA-Football и betking.

Розыгрыш фрибетов проводится с помощью рандомайзера.

2. AirPods 3 Pro (дополнительный приз недели)

Участвуют все читатели, которые:

собрали больше прибыли, чем победитель недели «Битвы редакций»;

не обязательно правильно выбрали победителя «Битвы редакций».

победитель определяется отдельно в дополнительном конкурсе с помощью рандомайзера

3. PlayStation 5 Pro + EA SPORTS FC 26 (главный приз месяца)

По итогам четырех недель из всех прогнозистов, которые собрали наибольшую суммарную прибыль по флетам, проводится розыгрыш PlayStation через рандомайзер. Если ни один комментатор не превысил прибыль победителя «Битвы редакций» на какой-либо неделе, главный приз переносится в призовой фонд конкурса к чемпионату мира.

Результаты участников по итогам седьмой недели «Битвы редакций» (Второй месяц)

Правила публикации комментариев

От одного читателя принимается только один прогноз (одиночная ставка, экспрессы запрещены).

Мульти-аккаунты строго запрещены.

Если комментарий был изменен после публикации, он не засчитывается.

Комментарии с прогнозами принимаются до старта первого матча.

Правила и условия конкурса «Битва редакций»

Конкурс «Битва редакций» носит информационно-развлекательный характер и не является азартной игрой.

Участие в конкурсе не требует внесения денежных средств.

Прогнозы, публикуемые редакциями и пользователями, являются субъективным мнением и не рассматриваются как рекомендации к совершению ставок.

Призы в виде фрибетов предоставляются партнером конкурса – букмекерской конторой betking – и используются в соответствии с ее правилами. Фрибеты не подлежат выводу в денежном эквиваленте.

Победители среди читателей определяются с помощью общедоступного онлайн-рандомайзера.

Связь с победителями осуществляется администрацией Sport.ua по электронной почте, указанной пользователем. В случае отсутствия ответа со стороны победителя в разумный срок организаторы вправе определить нового победителя.

Организаторы конкурса оставляют за собой право изменять условия и регламент конкурса. Все изменения публикуются на сайте Sport.ua и вступают в силу с момента публикации.

Участвуя в конкурсе, пользователь дает согласие на обработку персональных данных исключительно в целях проведения и администрирования конкурса.

