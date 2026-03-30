«Не поставлю в один ряд». Экс-кипер сборной сравнил Трубина с казахстанцем

Бывший вратарь сборной Казахстана Алмат Бекбаев в эксклюзивном интервью Sports24.kz сравнил голкипера «Кайрата» Темирлана Анарбекова с украинским стражем ворот лиссабонской «Бенфики» Анатолием Трубиным.

– Как вы оцениваете уровень Темирлана Анарбекова на фоне Анатолия Трубина? Можно ли их вообще ставить в один ряд на данном этапе карьеры?

– На данном этапе – нет. Трубин играет в чемпионате Португалии, а это лига совсем другого уровня по сравнению с нашей. Соответственно, и требования к футболистам там выше, и конкуренция серьезнее. Поэтому пока ставить их в один ряд преждевременно.

– В чем ключевые различия в их стиле игры?

– В целом у них довольно схожий современный стиль. Оба уверенно чувствуют себя с мячом, хорошо играют ногами, способны начинать атаки. Но если говорить о каких-то принципиальных различиях, то они скорее кроются в нюансах и деталях, чем в общей манере игры.

– Насколько на развитие каждого из них повлияли футбольная школа и уровень чемпионата, в котором они выступали и выступают?

– Трубин, безусловно, выше уровнем. Уже хотя бы потому, что он прошел через совсем другую среду и уровень сопротивления. Украинская вратарская школа сейчас действительно очень сильная, и Трубин – один из ее ярких представителей. Плюс он играет в более конкурентном чемпионате, а это напрямую влияет на развитие футболиста. Когда ты постоянно сталкиваешься с более высокими скоростями, качеством исполнения и давлением, ты растешь быстрее. У нас вратарская школа в последние годы тоже заметно подтянулась, но в целом уровень чемпионата Казахстана пока уступает.

– Насколько реален для Темирлана Анарбекова переход в более сильный европейский чемпионат, как это сделал Анатолий Трубин?

– Думаю, это вполне реально. Но начинать, возможно, стоит не сразу с топ-уровня, а с крепкого среднего европейского чемпионата. Например, это может быть Норвегия, где уже есть хорошие примеры для вратарей. Можно также рассматривать Венгрию или Румынию – это тоже рабочие варианты для старта. А дальше уже все будет зависеть от его уровня, характера, адаптации и готовности сделать следующий шаг. Если он сможет там проявить себя, то путь в более сильные чемпионаты вполне открыт.