  4. Реал готов продлить соглашение с топовым игроком
30 марта 2026, 09:11 |
Реал готов продлить соглашение с топовым игроком

Новый контракт может получить Антонио Рюдигер

Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Мадридский «Реал» может продлить соглашение с немецким защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, испанский гранд готов предложить 33-летнем футболисту контракт до лета 2027 года. Действующее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Европейские гранды рассматривают возможность подписать немца в случае, если контракт не будет продлен.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера 18 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что трехкратный победитель ЛЧ решил покинуть «Реал».

Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
