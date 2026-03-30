Реал готов продлить соглашение с топовым игроком

Мадридский «Реал» может продлить соглашение с немецким защитником Антонио Рюдигером. Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, испанский гранд готов предложить 33-летнем футболисту контракт до лета 2027 года. Действующее соглашение истекает в конце текущего сезона.

Европейские гранды рассматривают возможность подписать немца в случае, если контракт не будет продлен.

В текущем сезоне на счету Антонио Рюдигера 18 сыгранных матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось о том, что трехкратный победитель ЛЧ решил покинуть «Реал».