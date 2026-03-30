Дэвид БЕКХЭМ: «Он всегда импонировал мне как тренер»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм высказался о тренере «манкунианцев» Майкле Каррике:

«Должен признать, что последние несколько месяцев были гораздо спокойнее, чем предыдущие 10 лет. Это был непростой период. Но я думаю, что у Майкла есть опыт. Он привнес в клуб спокойствие. Он знает клуб, знает игроков, знает, как играет «Манчестер Юнайтед» и как должна действовать команда.

Майкл всегда импонировал мне как тренер. Когда смотришь на него, чувствуется спокойствие. Не уверен, что это правильное слово, но в его поведении есть некая элегантность – и когда он празднует, и когда злится. Это важно для тренера. То, как он собрал команду и сплотил ее, было впечатляющим. Как болельщик «МЮ», считаю, что это именно то, что нужно клубу».

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» определились с кандидатурой тренера команды.