Мбаппе назвал сильнейшую команду Европы, превосходящую Реал
Француз выделил следующего соперника «бланкос» – «Баварию»
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о силе соперника накануне матчей Лиги чемпионов против «Баварии». Француз отметил, что мюнхенский клуб сейчас находится в лучшей форме среди всех команд Европы.
«Нам предстоит играть против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас является сильнейшей командой в Европе. Но если и есть клуб, способный ее обыграть, то это «Реал» Мадрид», – сказал Мбаппе.
Ранее нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о бывшем партнере по «ПСЖ» Лионеле Месси.
