Мбаппе назвал сильнейшую команду Европы, превосходящую Реал

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился своим мнением о силе соперника накануне матчей Лиги чемпионов против «Баварии». Француз отметил, что мюнхенский клуб сейчас находится в лучшей форме среди всех команд Европы.

«Нам предстоит играть против «Баварии», которая, на мой взгляд, сейчас является сильнейшей командой в Европе. Но если и есть клуб, способный ее обыграть, то это «Реал» Мадрид», – сказал Мбаппе.

