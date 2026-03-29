Легенда Шахтера: «Я не мог установить связь с болельщиками»

Экс-вингер донецкого «Шахтера» Виллиан рассказал о переходе из «Челси» в «Арсенал» в 2019 году:

«Я хотел подписать трехлетний контракт, а «Челси» предлагал только двухлетний, поэтому в итоге я не продлил контракт. Во время этих переговоров интерес ко мне проявил «Арсенал». Многие говорят, что мне не стоило уходить из «Челси», в том числе и мои родственники.

Когда я туда перешел, это был период перестройки: многие игроки покинули клуб, другие пришли. Я играл и во время пандемии, и это не помогло. Я не мог установить связь с болельщиками, стадионы были пусты».

