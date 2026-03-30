  4. Евгений МАЯКОВ: «Эмоции положительные, но, конечно, хотелось бы выиграть»
Украина. Премьер лига
30 марта 2026, 17:01
Защитник «Кривбасса» прокомментировал ничью с «Александрией»

ФК Кривбасс. Евгений Маяков

Защитник «Кривбасса» Евгений Маяков прокомментировал ничью в товарищеском матче против «Александрии» (1:1).

– Как прокомментируешь контрольный матч против «Александрии»?

– Эмоции положительные, но, конечно, хотелось бы выиграть. Даже в спаррингах ставим задачу побеждать, потому что это всегда приятно и придает уверенности. Я считаю, у всех должны быть положительные эмоции.

– Оцени свою игру сегодня. Что получилось, а что нет?

– Считаю, сыграл неплохо. Конечно, мог лучше в некоторых моментах. Чувствую доверие, и за это я благодарен тренерскому штабу. Буду дальше добросовестно работать, чтобы прогрессировать и помогать «Кривбассу».

– Какой была задача на игру и какова твоя личная цель на этот сезон в составе команды?

– Задача была в том, чтобы мы вышли как на официальный матч и играли друг за друга. Моя же личная цель – закрепиться в основном составе, играть все больше и становиться сильнее.

