Проспер Оба рассказал, что сделает, если Шахтер выиграет Лигу чемпионов

Нигерийский нападающий донецкого «Шахтера» Проспер Оба пообщался с участниками проекта фонда Shakhtar Social.

– Невероятная встреча! Я ценю присутствие всех детей и искренне хочу пожелать им успехов в жизни, чтобы они оставались мотивированными. Думаю, каждый из них в будущем хочет стать футболистом, поэтому желаю им карьерного успеха и счастья в жизни. Уверен, однажды кто-то из них может даже стать моим партнером по команде. Это действительно приятная встреча, очень понравились вопросы. Для меня много значит, что дети нашли время пообщаться со мной в такой непростой период для страны. Хочу поддерживать их любым способом. Спасибо большое.

– Каково это – быть игроком лучшего клуба Украины?

– Это невероятное ощущение, безусловно. Я уверен, что для каждого футболиста из Украины это самая большая мечта. Возможность реализовать ее делает меня очень счастливым.

– Что мотивирует каждый день выходить на поле, тренироваться?

– Моя семья. Это основная мотивация всей моей жизни.

– Какой самый безумный поступок ты готов совершить, если «Шахтер» выиграет трофей Лиги чемпионов?

– Помчусь домой, прежде всего отпраздную со своей семьей. Тем более что на сегодняшний день это будет мой первый трофей. Да, не очень безумно, но это то, что я сделал бы в первую очередь.