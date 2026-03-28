ФОТО. Матч в Англии остановили из-за дрона – арбитр срочно увел игроков

Матч «Колчестер Юнайтед» - «Уолсолл» в Лиге 2 был временно остановлен после появления дрона над стадионом и полем.

За восемь минут до конца встречи арбитр увел игроков с газона. Источник появления дрона пока не установлен.

Через несколько минут объект исчез, после чего команды вернулись на поле.

На момент паузы счет был 1:1: Харрисон Берк вывел «Уолсолл» вперед на 64-й минуте, а уже через четыре минуты Гарри Андерсон сравнял счет за «Колчестер».

Из-за задержки арбитр добавил девять минут, но победителя команды так и не выявили.