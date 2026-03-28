Другие новости28 марта 2026, 21:15 |
518
0
ФОТО. Матч в Англии остановили из-за дрона – арбитр срочно увел игроков
Поединок в Лиге 2 был временно прерван
28 марта 2026, 21:15 |
518
0
Матч «Колчестер Юнайтед» - «Уолсолл» в Лиге 2 был временно остановлен после появления дрона над стадионом и полем.
За восемь минут до конца встречи арбитр увел игроков с газона. Источник появления дрона пока не установлен.
Через несколько минут объект исчез, после чего команды вернулись на поле.
На момент паузы счет был 1:1: Харрисон Берк вывел «Уолсолл» вперед на 64-й минуте, а уже через четыре минуты Гарри Андерсон сравнял счет за «Колчестер».
Из-за задержки арбитр добавил девять минут, но победителя команды так и не выявили.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2026, 08:04 15
Тренер раскритиковал игру в обороне
Футбол | 28 марта 2026, 10:37 24
Андреас Мальдера – в списке УАФ
Футбол | 28.03.2026, 21:42
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Футбол | 28.03.2026, 19:13
Комментарии 0
Популярные новости
27.03.2026, 13:30 72
27.03.2026, 03:01 9
26.03.2026, 19:09 3
27.03.2026, 06:05 82
27.03.2026, 08:28 18
27.03.2026, 06:23 3
27.03.2026, 17:27 9