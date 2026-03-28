ФОТО. Звезда Барселоны снова станет отцом

Тер Штеген сообщил радостную новость

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген снова станет отцом.

Футболист поделился радостной новостью в соцсетях – он и его нынешняя партнерша Она Сельярес ждут ребенка. Пара опубликовала совместное фото с УЗИ, сопроводив его эмоциональной подписью.

Для Сельярес этот ребенок станет первым, а для тер Штегена – уже третьим. Ранее у вратаря родились двое сыновей в браке с Даниэлой Еле, с которой он развелся в 2025 году.

Отношения с новой избранницей футболист официально подтвердил летом 2025 года, и с тех пор пара регулярно делится моментами своей жизни в соцсетях.

Таким образом, для 33-летнего голкипера это не только новый этап в карьере, но и важный период в личной жизни.

Барселона приняла решение о трансфере чемпиона мира
Реал хочет взорвать трансферный рынок и купить суперзвезду Барселоны
Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной
фото Барселона Жирона Марк-Андре тер Штеген
Максим Лапченко Источник: Instagram
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 09:28 7
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции

Тренер отметил мастерство Дьокереша

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Футбол | 28 марта 2026, 10:53 3
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины

Артем поддержал Виталия

Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами
Теннис | 28.03.2026, 20:38
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами
Арина Соболенко – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Майами
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Футбол | 28.03.2026, 08:52
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
ФОТО. Поступок Салаха перед уходом впечатлил всех в Ливерпуле
Футбол | 28.03.2026, 21:53
ФОТО. Поступок Салаха перед уходом впечатлил всех в Ливерпуле
ФОТО. Поступок Салаха перед уходом впечатлил всех в Ливерпуле
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 9
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 112
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
28.03.2026, 10:37 24
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал сборную Украины, Бенфику и Фенербахче
26.03.2026, 19:09 3
Футбол
