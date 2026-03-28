ФОТО. Звезда Барселоны снова станет отцом
Тер Штеген сообщил радостную новость
Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген снова станет отцом.
Футболист поделился радостной новостью в соцсетях – он и его нынешняя партнерша Она Сельярес ждут ребенка. Пара опубликовала совместное фото с УЗИ, сопроводив его эмоциональной подписью.
Для Сельярес этот ребенок станет первым, а для тер Штегена – уже третьим. Ранее у вратаря родились двое сыновей в браке с Даниэлой Еле, с которой он развелся в 2025 году.
Отношения с новой избранницей футболист официально подтвердил летом 2025 года, и с тех пор пара регулярно делится моментами своей жизни в соцсетях.
Таким образом, для 33-летнего голкипера это не только новый этап в карьере, но и важный период в личной жизни.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отметил мастерство Дьокереша
Артем поддержал Виталия