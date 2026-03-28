Испания28 марта 2026, 23:07 |
Трехкратный победитель ЛЧ решил покинуть Реал
Дани Себальос не хочет оставаться в королевском клубе
Испанский полузащитник Дани Себальос может покинуть мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает издание Marca.
По информации источника, 29-летний футболист решил сменить клуб, но «королевский клуб» не собирается отпускать его бесплатно, что может помешать планам игрока.
В сезоне 2025/26 Дани Себальос провел 22 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Педри.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 марта 2026, 10:37 26
Андреас Мальдера – в списке УАФ
Футбол | 28 марта 2026, 08:04 15
Тренер раскритиковал игру в обороне
Теннис | 28.03.2026, 17:27
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Футбол | 28.03.2026, 23:19
Популярные новости
27.03.2026, 04:28 8
28.03.2026, 09:28 7
27.03.2026, 06:05 82
28.03.2026, 15:44 1
27.03.2026, 20:56 45
27.03.2026, 08:58 40
27.03.2026, 08:28 18
27.03.2026, 04:59 2