Трехкратный победитель ЛЧ решил покинуть Реал

Испанский полузащитник Дани Себальос может покинуть мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает издание Marca.

По информации источника, 29-летний футболист решил сменить клуб, но «королевский клуб» не собирается отпускать его бесплатно, что может помешать планам игрока.

В сезоне 2025/26 Дани Себальос провел 22 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется Педри.