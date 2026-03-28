Легенда Шахтера разнес сборную Украины после фиско со Швецией
Бывший форвард донецкого Шахтера Андрей Воробей раскритиковал игроков национальной сборной Украины после матча против Швеции (1:3), после которого они вылетели из квалификации на ЧМ-2026.
– Предлагаю начать с эмоций. Расскажите, что чувствовали после финального свистка и как себя чувствуете сейчас, когда уже появилось пространство для переосмысления игры?
– Да ну как… Как и у всех болельщиков – разочарование очень велико. Все ожидали многое от нашей сборной, ведь у нас неплохие футболисты, сильные личности, выступающие в хороших клубах.
Честно, надеялся на большее, а то, что я вчера увидел… разочаровался. Поэтому что-то говорить сейчас... Можно многое наговорить, но я считаю, что мы провалили эту игру.
– До матча считалось, что шансы примерно равны, но сборная Швеции без преувеличения просто съела нашу команду. Чего, по вашему мнению, не хватило ребятам?
– На самом деле я ожидал от сборной Швеции такой игры и не считал их хуже наших футболистов. Вы правы, что команды равны, и шансы были 50 на 50. Чего не хватило? Пожалуй, желание какого-то упорства.
Я не знаю, наши футболисты, такое чувство, вышли просто постоять на поле. Я не увидел желания победить, не увидел желания пройти дальше, не увидел желания как-то себя показать на международном уровне. Я этого не увидел. Очень медленно: вышли, стали и стояли. В принципе, таков и результат получился.
– После игры многие сборники говорили о беззубости и «мертвой» атмосфере в раздевалке, связанной с отсутствием опытных лидеров вроде Ярмоленко и Степаненко. Как считаете, придали бы они команде уверенности?
– Конечно, опытные футболисты дали бы какой-нибудь эффект. Но я думаю, что даже Ярмоленко или Степаненко не помогли бы все равно. В целом все футболисты вышли и думали, что мы такие хорошие игроки, мы украинцы, мы готовимся на сборную Польши и так далее. Они думали, что играют с поляками – так не делается.
Не знаю, у меня куча эмоций, я не могу передать, но думаю, что мы проиграли еще до игры. И эти опытные футболисты – Ярмоленко, Степаненко, Малиновский или кто-то еще – не помогли бы в этой ситуации. Думаю, что нужно разбираться гораздо выше, и это с головы нужно начинать. Не от игроков, а нужно копать гораздо глубже.
– Победу Швеции принес хет-трик Виктора Дьекереша. Сыграло индивидуальное мастерство форварда, скорее ли это следствие абсолютной беспомощности нашей обороны?
– Ну, Дьекереш – это как наконечник был в Швеции, он завершал атаки. А в целом соперник продемонстрировал хороший, добротный футбол, они были очень дисциплинированы, играли в свою игру, имели тактику и придерживались ее на протяжении всего матча. Вот они и добились такого результата. А Дьекереш – это как должное, он завершал атаки и так далее. В целом, я хотел бы отметить командные действия и тренерский смысл в этой игре. Думаю, что Грэм Поттер полностью переиграл Сергея Реброва, – сказал Воробей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
