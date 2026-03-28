28 марта 2026, 00:17 | Обновлено 28 марта 2026, 00:19
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»

Сборная Украины провалила экзамен на профессиональную пригодность

28 марта 2026, 00:17 | Обновлено 28 марта 2026, 00:19
Эксперт: «Сборную Украины спасет только такой тренер, как Жозе Моуринью»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный в прошлом нападающий, а затем тренер Игорь Яворский в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, ожидал ли он такого развития событий в полуфинале отборочного турнира ЧМ–2026 между сборными Украины и Швеции, который завершился в Валенсии победой скандинавов со счётом 3:1:

– Уверен, что такого финала в Валенсии не ожидал никто. Если конкретизировать, то просто шок. Как от результата, так и от игры в исполнении украинской сборной.

– Что больше всего не понравилось в действиях подопечных Сергея Реброва?

– Безволие. Создалось впечатление, что наши ребята просто не понимают значения этого противостояния. Будто решили устроить себе легкую прогулку, ограничившись катанием мяча в средней зоне и рассчитывая на счастливый случай. К сожалению, у нас всегда плохо идут дела, когда соперник забивает первым, а в Валенсии быстро пропустили и все пошло наперекосяк. Хуже всего, что шведы максимально воспользовались ошибками номинальных хозяев, даже не думал, что в матчах такого уровня такое возможно. Однако есть то, что есть, такой уж у нас уровень главной команды страны. Грустно.

– Детских ошибок не избежали даже игроки с немалым международным опытом. Почему?

– Думаю, что Илья Забарный еще долго будет вспоминать те два эпизода, когда от него легко уходил быстроногий швед Виктор Дьокереш. Забарный уже не впервые демонстрирует свою уязвимость в борьбе один на один на просторе. А все из-за низкой скорости, позиционных просчетов. И это игрок, которому доверили капитанскую повязку.

Давно было известно и о проблемах с игровой дисциплиной у Александра Тимчика. В одном эпизоде он не добегает, в другом вообще забывает вернуться на свою позицию на правом фланге обороны. Мне вообще непонятно, почему Ребров, убедившись в беспомощности целой группы своих подопечных, не стал в перерыве делать замены. Надо было наводить порядок.

– Тогда возникает вопрос, почему Тимчик с его игровыми проблемами был включен в стартовый состав?

– Об этом лучше спросить у Реброва. Более того, речь идет об игроке, который много пропустил из-за травм. Кстати, похожая ситуация и с Александром Зубковым.

– Если бы это зависело от вас, кого бы вы выставили с первых минут?

– В обороне мог бы сыграть Богдан Михайличенко, слева в полузащите – Алексей Гуцуляк, а в центре обороны вместо Валерия Боднаря – Эдуард Сарапий, который более разносторонний и быстрее. Это было бы в противостоянии с мобильным Дьокерешем – весомым «козырем». Но, повторяю, в перерыве Ребров смело мог делать максимальное количество замен. По крайней мере, хуже бы не было, потому что разочаровали и «звездные» легионеры – Георгий Судаков и Виктор Цыганков.

– Тогда к кому из украинцев было меньше всего претензий?

