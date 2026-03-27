27 марта 2026, 23:44 | Обновлено 27 марта 2026, 23:50
ФОТО. Легенду ЧМ стерли из истории: он стал водителем Uber

Хакан Шукюр оказался в изгнании и начинал жизнь с нуля

Лучший футболист в истории Турции Хакан Шукюр оказался фактически вычеркнут из жизни страны после конфликта с президентом Реджепом Эрдоганом.

54-летний экс-форвард, рекордсмен по голам за «Галатасарай» и сборную Турции, после завершения карьеры занялся политикой, но из-за связей с Фетхуллахом Гюленом был объявлен врагом государства и в 2015 году уехал в США.

После событий 2016 года его обвинили в связях с заговорщиками, конфисковали активы, а его имя начали удалять из публичного пространства: его не упоминают, стадион с его именем переименовали, а в СМИ запрещено говорить о нем.

Шукюр до сих пор является автором самого быстрого гола в истории ЧМ (11 секунд в 2002 году), однако даже на баннерах в честь той команды его не показывают.

В США он пережил сложный период – работал водителем Uber и продавал книги, но позже получил грин-карту и открыл собственную футбольную академию в Калифорнии.

Максим Лапченко Источник: The Sun
