Игрок сборной Швеции выступил с дерзким заявлением после матча с Украиной

Вингер сборной Швеции и каталонской «Барселоны» Руни Барджи выступил с дерзким заявлением после полуфинального матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Украины (3:1):

«Дело в том, что до этого момента у меня было мало игрового времени. Я терпелив, но, честно говоря, я думаю, что заслуживаю того, чтобы играть больше.

Я не на 100% счастлив, но это футбол. Я максимально уважаю тех, кто давно в составе, это мои партнеры по команде. Я знаю, на что способен, и очень уверен в себе».

В сезоне 2025/26 Руни Барджи провел 22 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.