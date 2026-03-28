  4. Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция
Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция

Бывший футболист сборной Украины больше не хочет комментировать украинский футбол

28 марта 2026, 23:42
900
7 Comments
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко решил больше не анализировать украинский футбол после матча «Украина» — «Швеция».

«Я перестал давать интервью, потому что мне стыдно анализировать нынешний украинский футбол», – сказал Леоненко.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

Avaksi
Ура
Falko
«Я інтерв’ю перестав давати», — сказав Леоненко… в інтерв’ю «Спорт-експрес».
Boodya
А як буде гроші заробляти? Тренером же не хоче йти (хоча люди просять)
 Чи поки гроші є, то можна й не давати інтерв'ю?
А це інтерв'ю рахується, чи ні?
Так багато питань, вистачить ще на пару не давань інтерв'ю 😂
GloryUkraine
 Я думав в тренери подався,а то просто Ахметов перестав платити.
grifon.
я тепер іду в блогери
