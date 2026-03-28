Чемпионат мира28 марта 2026, 23:42 |
Леоненко принял резонансное решение после матча Украина – Швеция
Бывший футболист сборной Украины больше не хочет комментировать украинский футбол
Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко решил больше не анализировать украинский футбол после матча «Украина» — «Швеция».
«Я перестал давать интервью, потому что мне стыдно анализировать нынешний украинский футбол», – сказал Леоненко.
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
Чи поки гроші є, то можна й не давати інтерв'ю?
А це інтерв'ю рахується, чи ні?
Так багато питань, вистачить ще на пару не давань інтерв'ю 😂