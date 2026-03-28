Бывший футболист «Динамо» Виктор Леоненко решил больше не анализировать украинский футбол после матча «Украина» — «Швеция».

«Я перестал давать интервью, потому что мне стыдно анализировать нынешний украинский футбол», – сказал Леоненко.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.