Перед матчем сборной Украины против Швеции внимание болельщиков привлекла сторис жены защитника Ильи Забарного – Ангелины Забарной.

Девушка опубликовала стартовый состав команды в своих соцсетях и добавила теплую подпись: «My captain, proud of you so much!» («Мой капитан, я так горжусь тобой!»).

Однако сам матч для сборной Украины сложился неудачно. Команда уступила сборная Швеции по футболу со счетом 1:3, продолжив неприятную серию – украинцы уже более 20 лет не могут выйти в финальную часть чемпионата мира.

Отдельно стоит отметить неудачную игру самого Забарного. Защитник провел один из самых слабых матчей за последнее время и, по оценкам аналитиков и болельщиков, был причастен ко всем трем пропущенным мячам.

Таким образом, эмоциональная поддержка от близких перед игрой не помогла – сборная снова разочаровала результатом, а ключевые игроки не оправдали ожиданий.