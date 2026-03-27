27 марта 2026, 19:32 | Обновлено 27 марта 2026, 19:43
ФОТО. «Мой капитан!»: жена Забарного гордится своим мужем

Правда, результат матча Украина – Швеция не порадовал...

Instagram. Ангелина и Илья Забарные

Перед матчем сборной Украины против Швеции внимание болельщиков привлекла сторис жены защитника Ильи Забарного Ангелины Забарной.

Девушка опубликовала стартовый состав команды в своих соцсетях и добавила теплую подпись: «My captain, proud of you so much!» («Мой капитан, я так горжусь тобой!»).

Однако сам матч для сборной Украины сложился неудачно. Команда уступила сборная Швеции по футболу со счетом 1:3, продолжив неприятную серию – украинцы уже более 20 лет не могут выйти в финальную часть чемпионата мира.

Отдельно стоит отметить неудачную игру самого Забарного. Защитник провел один из самых слабых матчей за последнее время и, по оценкам аналитиков и болельщиков, был причастен ко всем трем пропущенным мячам.

Таким образом, эмоциональная поддержка от близких перед игрой не помогла – сборная снова разочаровала результатом, а ключевые игроки не оправдали ожиданий.

GloryUkraine
Хреново вчора її капітан зіграв. І він і Боднар, і Тимчик. Якби не  Миколенко, то можна сказати, що захисту вчора не було зовсім.
cаша зардунов
Пора этот проект закрывать. Ну сколько можно глупо пиариться при плохой игре Ильи.
В'ячеслав
Дебіли дебіл 
Людмила Павловська
Мама там все зробила. Любовью , там і не пахне.
