Алиев разнес сборную Украины после провала в матче со Швецией: «Позорище»

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев разнес игру национальной команды против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоялся 26 марта:

– Александр, видели вчерашний матч?

– Конечно, смотрел. Думаю, вся страна вчера смотрела это позорище.

– Почему все выглядело так беззубо в атаке с нашей стороны?

– Во-первых, я не увидел на поле ни команды, ни лидера. Просто никого! Вышли, знаете, чтобы выйти. И это учитывая, что люди играют в хороших европейских клубах. Я не хочу переходить на личности, но когда совершают такие тупые ошибки – это не уровень сборной.

– Что скажете о Пономаренко, который забил в дебютном матче?

– Не нужно сейчас кого-то выделять. Забил? Молодец. Это обязанность нападающего – забивать голы. Дай Бог, чтобы продолжал в том же духе. Однако я скажу так: вся команда вчера просто обосралась. Именно так – просто вся!

Матч года, выход на чемпионат мира – и так бездарно сыграть… В наше время, я не знаю, что бы с нами сделали за такое.

Тем более сейчас трудный момент, в стране война. Вы должны выйти за пацанов, выиграть и сыграть достойно, как игроки сборной Украины. Это мое мнение. Может, кто-то не согласится, но это факт.

– Яремчук в интервью признался, что в раздевалке сборной нет лидера. Как это возможно?

– Ну вот видите, они сами это признают. Как это нет лидера? Вы все играете в хороших клубах! Кто-то – молодой или опытный – должен брать на себя ответственность. В национальной команде каждый должен быть лидером, – остался разгневанный Алиев.