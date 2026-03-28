  Алиев разнес сборную Украины после провала в матче со Швецией: «Позорище»
28 марта 2026, 10:49
Алиев разнес сборную Украины после провала в матче со Швецией: «Позорище»

Бывший футболист национальной команды не сдержал эмоций из-за поражения в квалификации ЧМ

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев разнес игру национальной команды против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, который состоялся 26 марта:

– Александр, видели вчерашний матч?

– Конечно, смотрел. Думаю, вся страна вчера смотрела это позорище.

– Почему все выглядело так беззубо в атаке с нашей стороны?

– Во-первых, я не увидел на поле ни команды, ни лидера. Просто никого! Вышли, знаете, чтобы выйти. И это учитывая, что люди играют в хороших европейских клубах. Я не хочу переходить на личности, но когда совершают такие тупые ошибки – это не уровень сборной.

– Что скажете о Пономаренко, который забил в дебютном матче?

– Не нужно сейчас кого-то выделять. Забил? Молодец. Это обязанность нападающего – забивать голы. Дай Бог, чтобы продолжал в том же духе. Однако я скажу так: вся команда вчера просто обосралась. Именно так – просто вся!

Матч года, выход на чемпионат мира – и так бездарно сыграть… В наше время, я не знаю, что бы с нами сделали за такое.

Тем более сейчас трудный момент, в стране война. Вы должны выйти за пацанов, выиграть и сыграть достойно, как игроки сборной Украины. Это мое мнение. Может, кто-то не согласится, но это факт.

– Яремчук в интервью признался, что в раздевалке сборной нет лидера. Как это возможно?

– Ну вот видите, они сами это признают. Как это нет лидера? Вы все играете в хороших клубах! Кто-то – молодой или опытный – должен брать на себя ответственность. В национальной команде каждый должен быть лидером, – остался разгневанный Алиев.

Милевский отреагировал на дерзкие слова Миколенко после фиаско Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Украина – Албания. История противостояний
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 13:23 4
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией
Мирон Маркевич отреагировал на провал сборной Украины в матче со Швецией

Авторитетный специалист заметил, что с такой обороной на чемпионате мира делать нечего

Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 08:04 12
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции

Тренер раскритиковал игру в обороне

Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 09:36
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 13:49
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
Маркевич похвалил трех игроков сборной Украины после фиаско со Швецией
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Футбол | 28.03.2026, 10:01
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
В Польше отреагировали на возможную натурализацию украинского полузащитника
Alex86
Может этого постоянного участника всех ЧМ и ЧЕ в тренеры?)
Популярные новости
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 24
Футбол
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
Провал в биатлоне. В сборной Украины уволят тренеров
27.03.2026, 03:01 9
Биатлон
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 50
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 79
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 41
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
27.03.2026, 06:23 2
Футбол
