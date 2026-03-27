Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»

Известный украинский специалист Богдан Блавацкий, который в последние годы тренирует польские команды, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинале отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Украины уступила шведам в Валенсии – 1:3:

– Надежды на то, что в финале отбора сойдутся сборные Украины и Польши, не сбылись. В отличие от «Кадры», проявившей характер и вырвавшей победу у албанцев, подопечные Сергея Реброва не продемонстрировали свободу, готовность добиться перелома. Жаль, потому что поединок украинцев с поляками вызвал бы большой ажиотаж.

Создалось впечатление, что украинцев выбил из колеи быстро пропущенный гол. Наши решили усыпить внимание скандинавов катанием мяча внутри поля, но те были невозмутимы и до острых продолжений дело не доходило. Тем более, шведы хорошо изучили сильные и слабые места нашей команды. И мастерски наказывали Александра Тымчика за позиционные ошибки, а Илью Забарного за проблемы со скоростью, что делало его уязвимым в единоборствах, были настороже, когда Георгий Судаков и Виктор Цыганков пытались взаимодействовать с Владиславом Ванатом и благодаря подстраховке нивелировали эти попытки.

Но хуже всего, что в действиях украинцев не наблюдалось четкого плана на игру. А еще когда отсутствует надлежащая мотивация, то на положительный результат рассчитывать не стоит. Это как раз зона ответственности Сергея Реброва.

В Валенсии чуда не произошло. Шведы порадовали хорошей организацией и реализовали практически все свои голевые моменты. Наши снова были беспомощны у чужих ворот и, похоже, исчерпали весь запас везения в предыдущих поединках. Потому это как раз тот случай, когда виновных в провале найти легко.

Ранее Александр Головко прокомментировал поражение сборной Украины против Швеции.