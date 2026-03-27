Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 17:36 | Обновлено 27 марта 2026, 17:37
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»

Наша сборная в Валенсии разочаровала

Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский специалист Богдан Блавацкий, который в последние годы тренирует польские команды, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о полуфинале отбора на ЧМ-2026, в котором сборная Украины уступила шведам в Валенсии – 1:3:

– Надежды на то, что в финале отбора сойдутся сборные Украины и Польши, не сбылись. В отличие от «Кадры», проявившей характер и вырвавшей победу у албанцев, подопечные Сергея Реброва не продемонстрировали свободу, готовность добиться перелома. Жаль, потому что поединок украинцев с поляками вызвал бы большой ажиотаж.

Создалось впечатление, что украинцев выбил из колеи быстро пропущенный гол. Наши решили усыпить внимание скандинавов катанием мяча внутри поля, но те были невозмутимы и до острых продолжений дело не доходило. Тем более, шведы хорошо изучили сильные и слабые места нашей команды. И мастерски наказывали Александра Тымчика за позиционные ошибки, а Илью Забарного за проблемы со скоростью, что делало его уязвимым в единоборствах, были настороже, когда Георгий Судаков и Виктор Цыганков пытались взаимодействовать с Владиславом Ванатом и благодаря подстраховке нивелировали эти попытки.

Но хуже всего, что в действиях украинцев не наблюдалось четкого плана на игру. А еще когда отсутствует надлежащая мотивация, то на положительный результат рассчитывать не стоит. Это как раз зона ответственности Сергея Реброва.

В Валенсии чуда не произошло. Шведы порадовали хорошей организацией и реализовали практически все свои голевые моменты. Наши снова были беспомощны у чужих ворот и, похоже, исчерпали весь запас везения в предыдущих поединках. Потому это как раз тот случай, когда виновных в провале найти легко.

Ранее Александр Головко прокомментировал поражение сборной Украины против Швеции.

По теме:
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Нельзя выигрывать матчи, полагаясь на одного Калюжного»
Что скажет Ребров? Тренер сборной Украины пообщается со СМИ
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу инсайд Богдан Блавацкий
Андрей Писаренко
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко обратился к фанатам после фиаско Украины со Швецией
Футбол | 27 марта 2026, 11:12 8
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27 марта 2026, 06:23 2
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Футбол | 27.03.2026, 17:27
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 13:30
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем