Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере
На высшем уровне 28-летний хавбек «Жироны» дебютировал 14 августа 2016 года
Поединок со Швецией (1:3) стал 300-м в украинской карьере 28-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 236 встреч он отыграл в рядах «Динамо» (156 – в чемпионатах Украины, 64 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины, 3 – в Суперкубке Украины) и 64 – за национальную сборную.
На высшем уровне Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке динамовцев с каменской «Сталью» в УПЛ (2:1). Тем самым, чтобы войти в гвардейский «Клуб 300», ему понадобилось 9 лет 224 дня.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Виктора Цыганкова
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Команда
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
14.08.2016
|
Чемпионат Украины
|
Динамо
|
Сталь Км
|
2:1 (г)
|
50-й
|
23.11.2017
|
Лига Европы
|
Динамо
|
Скендербеу
|
2:3 (г)
|
100-й
|
08.11.2018
|
Лига Европы
|
Динамо
|
Ренн
|
3:1 (д)
|
150-й
|
27.10.2019
|
Чемпионат Украины
|
Динамо
|
Карпаты
|
1:1 (д)
|
200-й
|
18.02.2021
|
Лига Европы
|
Динамо
|
Брюгге
|
1:1 (д)
|
250-й
|
01.06.2022
|
Чемпионат мира
|
Украина
|
Шотландия
|
3:1 (г)
|
300-й
|
26.03.2026
|
Чемпионат мира
|
Украина
|
Швеция
|
1:3 (д)
300 матчей в украинской карьере Виктора Цыганкова
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2016/17
|
Динамо
|
20
|
3
|
-
|
6
|
3
|
32
|
2017/18
|
Динамо
|
27
|
2
|
1
|
10
|
2
|
42
|
2018/19
|
Динамо
|
31
|
1
|
1
|
13
|
10
|
56
|
2019/20
|
Динамо
|
27
|
4
|
-
|
8
|
5
|
44
|
2020/21
|
Динамо
|
20
|
3
|
-
|
11
|
10
|
44
|
2021/22
|
Динамо
|
18
|
-
|
1
|
6
|
10
|
35
|
2022/23
|
Динамо
|
13
|
-
|
-
|
10
|
3
|
26
|
|
Жирона
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4
|
4
|
2023/24
|
Жирона
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
8
|
2024/25
|
Жирона
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
6
|
2025/26
|
Жирона
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
Итого
|
|
156
|
13
|
3
|
64
|
64
|
300
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
