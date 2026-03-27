  4. Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере
27 марта 2026, 15:10 | Обновлено 27 марта 2026, 15:16
На высшем уровне 28-летний хавбек «Жироны» дебютировал 14 августа 2016 года

Поединок со Швецией (1:3) стал 300-м в украинской карьере 28-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 236 встреч он отыграл в рядах «Динамо» (156 – в чемпионатах Украины, 64 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины, 3 – в Суперкубке Украины) и 64 – за национальную сборную.

На высшем уровне Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке динамовцев с каменской «Сталью» в УПЛ (2:1). Тем самым, чтобы войти в гвардейский «Клуб 300», ему понадобилось 9 лет 224 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова

Матч

Дата

Турнир

Команда

Соперник

Счет

1-й

14.08.2016

Чемпионат Украины

Динамо

Сталь Км

2:1 (г)

50-й

23.11.2017

Лига Европы

Динамо

Скендербеу

2:3 (г)

100-й

08.11.2018

Лига Европы

Динамо

Ренн

3:1 (д)

150-й

27.10.2019

Чемпионат Украины

Динамо

Карпаты

1:1 (д)

200-й

18.02.2021

Лига Европы

Динамо

Брюгге

1:1 (д)

250-й

01.06.2022

Чемпионат мира

Украина

Шотландия

3:1 (г)

300-й

26.03.2026

Чемпионат мира

Украина

Швеция

1:3 (д)

300 матчей в украинской карьере Виктора Цыганкова

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2016/17

Динамо

20

3

-

6

3

32

2017/18

Динамо

27

2

1

10

2

42

2018/19

Динамо

31

1

1

13

10

56

2019/20

Динамо

27

4

-

8

5

44

2020/21

Динамо

20

3

-

11

10

44

2021/22

Динамо

18

-

1

6

10

35

2022/23

Динамо

13

-

-

10

3

26

Жирона

-

-

-

-

4

4

2023/24

Жирона

-

-

-

-

8

8

2024/25

Жирона

-

-

-

-

6

6

2025/26

Жирона

-

-

-

-

3

3

Итого

156

13

3

64

64

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

