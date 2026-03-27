Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере

Поединок со Швецией (1:3) стал 300-м в украинской карьере 28-летнего полузащитника Виктора Цыганкова. 236 встреч он отыграл в рядах «Динамо» (156 – в чемпионатах Украины, 64 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины, 3 – в Суперкубке Украины) и 64 – за национальную сборную.

На высшем уровне Цыганков дебютировал 14 августа 2016 года в гостевом поединке динамовцев с каменской «Сталью» в УПЛ (2:1). Тем самым, чтобы войти в гвардейский «Клуб 300», ему понадобилось 9 лет 224 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Виктора Цыганкова

Матч Дата Турнир Команда Соперник Счет 1-й 14.08.2016 Чемпионат Украины Динамо Сталь Км 2:1 (г) 50-й 23.11.2017 Лига Европы Динамо Скендербеу 2:3 (г) 100-й 08.11.2018 Лига Европы Динамо Ренн 3:1 (д) 150-й 27.10.2019 Чемпионат Украины Динамо Карпаты 1:1 (д) 200-й 18.02.2021 Лига Европы Динамо Брюгге 1:1 (д) 250-й 01.06.2022 Чемпионат мира Украина Шотландия 3:1 (г) 300-й 26.03.2026 Чемпионат мира Украина Швеция 1:3 (д)

300 матчей в украинской карьере Виктора Цыганкова

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2016/17 Динамо 20 3 - 6 3 32 2017/18 Динамо 27 2 1 10 2 42 2018/19 Динамо 31 1 1 13 10 56 2019/20 Динамо 27 4 - 8 5 44 2020/21 Динамо 20 3 - 11 10 44 2021/22 Динамо 18 - 1 6 10 35 2022/23 Динамо 13 - - 10 3 26 Жирона - - - - 4 4 2023/24 Жирона - - - - 8 8 2024/25 Жирона - - - - 6 6 2025/26 Жирона - - - - 3 3 Итого 156 13 3 64 64 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.