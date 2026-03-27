Сборная Украины девятый раз в истории уступила в первом матче года
Последний раз украинцы проигрывали на старте ровно три года назад
Сборная Украины, уступив Швеции (1:3), девятый раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех - в чемпионатах Европы, в двух - в чемпионатах мира.
К слову, последний раз украинцы уступали соперникам в стартовой игре ровно три года назад, когда команда Руслана Ротаня проиграла на выезде Англии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Поражения сборной Украины в первых матчах года
|
Дата
|
Ранг
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
29.04.1992
|
ТМ
|
Ужгород
|
Венгрия
|
1:3
|
Виктор ПРОКОПЕНКО
|
15.03.1994
|
ТМ
|
Хайфа
|
Израиль
|
0:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
25.03.1995
|
ЧЕ
|
Загреб
|
Хорватия
|
0:4
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
15.07.1998
|
ТМ
|
Киев
|
Польша
|
1:2
|
Йожеф САБО
|
21.03.2002
|
ТМ
|
Осака
|
Япония
|
0:1
|
Леонид БУРЯК
|
27.03.2015
|
ЧЕ
|
Севилья
|
Испания
|
0:1
|
Михаил ФОМЕНКО
|
24.03.2017
|
ЧМ
|
Загреб
|
Хорватия
|
0:1
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
26.03.2023
|
ЧЕ
|
Лондон
|
Англия
|
0:2
|
Руслан РОТАНЬ
|
26.03.2023
|
ЧМ
|
Валенсия
|
Швеция
|
1:3
|
Сергей РЕБРОВ
