Сборная Украины девятый раз в истории уступила в первом матче года

Сборная Украины, уступив Швеции (1:3), девятый раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех - в чемпионатах Европы, в двух - в чемпионатах мира.

К слову, последний раз украинцы уступали соперникам в стартовой игре ровно три года назад, когда команда Руслана Ротаня проиграла на выезде Англии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Поражения сборной Украины в первых матчах года