  4. Сборная Украины девятый раз в истории уступила в первом матче года
27 марта 2026, 13:59 | Обновлено 27 марта 2026, 14:04
Сборная Украины девятый раз в истории уступила в первом матче года

Последний раз украинцы проигрывали на старте ровно три года назад

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, уступив Швеции (1:3), девятый раз в истории потерпела поражение в первом матче года. В четырех случаях наша команда допускала осечку на старте в товарищеских играх, в трех - в чемпионатах Европы, в двух - в чемпионатах мира.

К слову, последний раз украинцы уступали соперникам в стартовой игре ровно три года назад, когда команда Руслана Ротаня проиграла на выезде Англии в отборочном турнире чемпионата Европы со счетом 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Поражения сборной Украины в первых матчах года

Дата

Ранг

Город

Соперник

Счет

Тренер

29.04.1992

ТМ

Ужгород

Венгрия

1:3

Виктор ПРОКОПЕНКО

15.03.1994

ТМ

Хайфа

Израиль

0:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

25.03.1995

ЧЕ

Загреб

Хорватия

0:4

Анатолий КОНЬКОВ

15.07.1998

ТМ

Киев

Польша

1:2

Йожеф САБО

21.03.2002

ТМ

Осака

Япония

0:1

Леонид БУРЯК

27.03.2015

ЧЕ

Севилья

Испания

0:1

Михаил ФОМЕНКО

24.03.2017

ЧМ

Загреб

Хорватия

0:1

Андрей ШЕВЧЕНКО

26.03.2023

ЧЕ

Лондон

Англия

0:2

Руслан РОТАНЬ

26.03.2023

ЧМ

Валенсия

Швеция

1:3

Сергей РЕБРОВ
