Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»
Цыганик раскритиковал тренера сборной
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что наставник сборной Украины Сергей Ребров не подал в отставку после поражения от Швеции в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026.
«Самая бесхребетная и безразличная сборная. Я такой в жизни не видел. К сожалению, все к этому шло, когда украинским футболом управляют бандиты, а сборная формируется одним агентом. Сборная Шаблия и PASSа. Так не должно быть».
«У нас один из самых дорогих тренеров в Европе, который не нашел чести выйти и сказать: «Ребята, я больше не могу».
«Еще ж два месяца контракт, две зарплаты должны упасть на карточку», – сказал Цыганык.
31 марта сборная проведет контрольный матч с Албанией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
