Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что наставник сборной Украины Сергей Ребров не подал в отставку после поражения от Швеции в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Самая бесхребетная и безразличная сборная. Я такой в жизни не видел. К сожалению, все к этому шло, когда украинским футболом управляют бандиты, а сборная формируется одним агентом. Сборная Шаблия и PASSа. Так не должно быть».

«У нас один из самых дорогих тренеров в Европе, который не нашел чести выйти и сказать: «Ребята, я больше не могу».

«Еще ж два месяца контракт, две зарплаты должны упасть на карточку», – сказал Цыганык.

31 марта сборная проведет контрольный матч с Албанией.