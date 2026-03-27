27 марта 2026, 16:40 | Обновлено 27 марта 2026, 16:51
Журналист: «Реброву еще две зарплаты на карточку должны упасть»

Цыганик раскритиковал тренера сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык удивлен, что наставник сборной Украины Сергей Ребров не подал в отставку после поражения от Швеции в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026.

«Самая бесхребетная и безразличная сборная. Я такой в жизни не видел. К сожалению, все к этому шло, когда украинским футболом управляют бандиты, а сборная формируется одним агентом. Сборная Шаблия и PASSа. Так не должно быть».

«У нас один из самых дорогих тренеров в Европе, который не нашел чести выйти и сказать: «Ребята, я больше не могу».

«Еще ж два месяца контракт, две зарплаты должны упасть на карточку», – сказал Цыганык.

31 марта сборная проведет контрольный матч с Албанией.

Комментарии 4
roman75zpr
Ну человек копит на новый радиоприёмник...
_ Moore
цікаво, чи задорого/дешево  цигавнюк це висрав.
Перець
Проживання в Іспанії просто подорожчало
ViAn
Три. За березень, за квітень і за травень. ЗП завжди платиться по факту, а не авансом.
