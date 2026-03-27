Чемпионат мира27 марта 2026, 15:19 | Обновлено 27 марта 2026, 16:21
Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Одно-два пива – это же не празднование»
Защитник сборной Швеции прокомментировал победу над Украиной
Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над сборной Украины (3:1) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:
«Одно-два пива — это же не празднование? Это просто несколько быстрых калорий. Мы знаем, что это лишь половина дела.
Мы очень рады этой победе, и этого у нас никто не отнимет, но мы понимаем, что впереди еще есть работа. Мы хотим получить путевку на чемпионат мира».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2026, 07:40 36
Тренер планирует остаться на матч против Албании
Футбол | 27 марта 2026, 12:12 22
Проиграли, потому что недостаточно боялись
Футбол | 27.03.2026, 07:57
Футбол | 27.03.2026, 06:05
Футбол | 27.03.2026, 14:10
