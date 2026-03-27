Виктор ЛИНДЕЛЕФ: «Одно-два пива – это же не празднование»

Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал победу над сборной Украины (3:1) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

«Одно-два пива — это же не празднование? Это просто несколько быстрых калорий. Мы знаем, что это лишь половина дела.

Мы очень рады этой победе, и этого у нас никто не отнимет, но мы понимаем, что впереди еще есть работа. Мы хотим получить путевку на чемпионат мира».