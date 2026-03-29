Мирон Маркевич стал свидетелем трагедии сборной Украины
Тренер вживую наблюдал за матчем против Швеции
26 марта сборная Украины провела полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против Швеции.
Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3.
Главным героем встречи стал Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик. В составе украинцев отличился Матвей Пономаренко.
Вживую за матчем наблюдал известный украинский тренер Мирон Маркевич, который в настоящее время находится без работы.
Маркевич тренировал сборную Украины в 2010 году, но так и не получил шанса проявить себя, проведя только четыре матча.
