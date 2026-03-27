Матвей ПОНОМАРЕНКО: «В раздевалке, можно сказать, траур»

Нападающий национальной сборной Украины Матвей Пономаренко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

– Сегодня ты дебютировал за сборную, забил свой первый гол, который, к сожалению, уже ничего не решил в этом матче. Поделись эмоциями.

– Да какие могут быть эмоции, если мы проиграли в такой важной игре? Эмоции сейчас скорее негативные, потому что, я же говорю, проиграли, в раздевалке, можно сказать, траур. Но ничего, такие игры сделают нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, и будем двигаться дальше.

– Но для тебя это такой проблеск позитива. Как оценишь свое появление сегодня на поле?

– Я же говорю, хорошо, что забил. Старался помочь команде, но, к сожалению, этот гол ничего не принес, потому что проиграли 1:3. Но для себя это очень приятно, что так случилось, что сегодня в дебюте забил гол. Я же говорю, еще есть над чем много работать.

– На самом деле все рассчитывали на другой результат. Что ты можешь сказать болельщикам?

– Верить в нас, потому что у нас молодая команда. Я же говорю, главное – вера. Мы будем стараться исправлять наши ошибки, двигаться вперед, потому что у нас молодая амбициозная команда, которая, я уверен, достигнет еще многого.