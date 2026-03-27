Матвей ПОНОМАРЕНКО: «В раздевалке, можно сказать, траур»

Нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий национальной сборной Украины Матвей Пономаренко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

– Сегодня ты дебютировал за сборную, забил свой первый гол, который, к сожалению, уже ничего не решил в этом матче. Поделись эмоциями.

– Да какие могут быть эмоции, если мы проиграли в такой важной игре? Эмоции сейчас скорее негативные, потому что, я же говорю, проиграли, в раздевалке, можно сказать, траур. Но ничего, такие игры сделают нас сильнее. Проанализируем, что у нас не получилось, и будем двигаться дальше.

– Но для тебя это такой проблеск позитива. Как оценишь свое появление сегодня на поле?

– Я же говорю, хорошо, что забил. Старался помочь команде, но, к сожалению, этот гол ничего не принес, потому что проиграли 1:3. Но для себя это очень приятно, что так случилось, что сегодня в дебюте забил гол. Я же говорю, еще есть над чем много работать.

– На самом деле все рассчитывали на другой результат. Что ты можешь сказать болельщикам?

– Верить в нас, потому что у нас молодая команда. Я же говорю, главное – вера. Мы будем стараться исправлять наши ошибки, двигаться вперед, потому что у нас молодая амбициозная команда, которая, я уверен, достигнет еще многого.

По теме:
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Эланга – о матче с Украиной: «Мы строго придерживались плана»
Матвей Пономаренко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Футбол | 27 марта 2026, 02:12 0
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной

Грэм Поттер прокомментировал полуфинальный матч плей-офф квалификации

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26 марта 2026, 11:11 4
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым

Тарас Михалик оценил перспективы форварда киевского клуба Матвея Пономаренко

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 00:02
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Популярные новости
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
Ребров про капитана сборной Украины: «Какая вам разница, кто капитан?»
26.03.2026, 04:05 8
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
Диллиан Уайт ответил, кто победит: Усик или Итаума
25.03.2026, 08:42
Бокс
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 87
Футбол
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
25.03.2026, 16:48 31
Футбол
