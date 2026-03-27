Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»

Центральный защитник сборной Украины Валерий Бондарь прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

– Почему в начале матча произошла потеря концентрации?

– Надо разбираться, я еще не смотрел моменты. Мы пропускали очень легкие мячи, не должны были пропускать легко, особенно в таких матчах.

– Второй гол – это как раз Дьокереш был один на один с тобой. Был эпизод, где он тебя обыграл. Как ты пытался действовать в этой ситуации? Потому что понятно, что он показал свой класс нападающего.

– Он быстро сыграл под правую ногу. Я даже не успел его... Это уровень футболиста.

– Очевидно, после первого тайма осталось желание и ощущение, что можно переломить ход игры. Что говорил Сергей Ребров в раздевалке? Каким образом вы должны были все же переломить ход этой игры во втором тайме?

– Ну, добавить больше агрессии именно в атаке. Чтобы не один Ванат был в штрафной, чтобы было больше игроков, больше давить, больше туда отдавать передачи, чтобы защитники ошибались – и уже у нас будут моменты. Больше именно агрессии должно было быть у нас в завершающей стадии.

– Можно сказать, что второй гол фактически нас сломил. После этого было уныние, или все же на протяжении всего второго тайма была мысль, что можно отыграть два?

– Я всегда верю, что можно отыграться.