Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу над сборной Украины (3:1) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

«Это огромный шаг вперёд для команды. Команда продемонстрировала невероятную борьбу против соперников высочайшего класса. Мы боролись вместе, это было замечательно. Виктор Дьокереш играл просто невероятно. Он также приложил немало усилий ради команды, выступая нашей первой линией обороны. Нам удалось приспособиться к напряженной атмосфере матча против соперников высочайшего класса. Мы нашли очень хороший баланс между обороной и атакой.

Все были сосредоточены и на высоте, а настроение команды было именно таким, как нам было нужно. Команда показала игру высочайшего класса, и мы сделали большой шаг вперед. Решающим был наш старт во втором тайме. Теперь перед нами стоит невероятный вызов против Польши во вторник вечером.

Команда счастлива, довольна и рада, что смогла отпраздновать победу вместе с болельщиками, которые приехали на матч. Но мы все осознаем, что праздновать не стоит, ведь во вторник нас ждет важный матч против Польши, и нам нужно восстановиться, чтобы быть в лучшей форме.

Мы с нетерпением ждем замечательного вечера и фантастической атмосферы во вторник. Польша будет сложным соперником, и мы знаем, что это очень опасная команда. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, и подготовиться должным образом будет непросто. Я очень уважаю польский футбол; у них отличная ментальность и большая решимость, и я уверен, что они усложнят нам жизнь. Это отличная команда».