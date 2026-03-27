Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»
Чемпионат мира
27 марта 2026, 02:20 | Обновлено 27 марта 2026, 02:21
628
2

Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»

Евгений Пронин прокомментировал поражение сборной Украины против Швеции

27 марта 2026, 02:20 | Обновлено 27 марта 2026, 02:21
628
2 Comments
Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»
Евгений Пронин

Бывший и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины и известный юрист Евгений Пронин прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Подонки всякие, бешеные собаки, пьяные свиньи, проклятые козлы, бандиты и гномы, бегите домой, писюны, черешни, осьминоги и шершни, рубите дрова, гоните Реброва».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Евгений Пронин Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
кого би тільки слухали, як не цього корупціонера
Ответить
0
ona_proigraet
100%
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем