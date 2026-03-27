Известный юрист: «Подонки всякие, гоните Реброва»

Бывший и.о. президента Федерации легкой атлетики Украины и известный юрист Евгений Пронин прокомментировал поражение национальной сборной Украины в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Швеции (1:3):

«Подонки всякие, бешеные собаки, пьяные свиньи, проклятые козлы, бандиты и гномы, бегите домой, писюны, черешни, осьминоги и шершни, рубите дрова, гоните Реброва».

Сергей Ребров стал главным тренером сборной Украины летом 2023 года. Под его руководством команда квалифицировалась на Евро-2024, вылетев после группового этапа турнира, а также не сумела выйти в элитный дивизион Лиги наций и квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года.