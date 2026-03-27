Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу выделить один положительный момент»

Центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

– Илья, почему сегодня всё закончилось именно так?

– Трудно что-то сказать, это футбол, такие сложные моменты бывают. Честно, не о чем сейчас много говорить. Чего-то не хватило. Чего – не знаю.

– Что скажешь об индивидуальной игре футболистов?

– Хочу выделить один положительный момент – гол Пономаренко. Он молодец, пусть и дальше продолжает так играть. Из положительного – все.

– Что хотите сказать болельщикам?

– Спасибо им. Хотелось, конечно, подарить другие эмоции, но есть то, что есть. Мы сильная нация, мы сможем выстоять. Будем двигаться дальше.