27 марта 2026, 01:35 | Обновлено 27 марта 2026, 01:45
ВИДЕО. Алькарас покупает яхту стоимостью свыше девяти миллионов долларов

Карлос стал амбассадором компании Sunreef Yachts

SuperYacht Times. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас стал амбассадором бренда Sunreef Yachts и заказал 26,82-метровую электрическую﻿ яхту Sunreef 88 Ultima.

Стоимость такого судна состовляет примерно от 9 до 10 миллионов долларов. Компания-производитель Sunreef Yachts базируется в Польше и специализируется на строительстве яхт по индивидуальным заказам.

В интервью SuperYacht Times теннисист объяснил, что его решение обзавестись яхтой постепенно формировалось в течение последних двух лет.

«Думаю, два года назад я понял, насколько комфортно я себя чувствую каждый раз, когда нахожусь на лодке. Жить в Мурсии мне очень легко, потому что у нас хорошая погода круглый год и море совсем рядом. Уже два года я чувствую, что действительно хочу стать владельцем такого судна».

Алькарас впервые узнал о Sunreef благодаря своему соотечественнику, испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, владеющему кастомным катамараном Sunreef Power 80.

«Я всегда любил лодки и море, но никогда особо не интересовался брендами. Впервые я узнал о Sunreef благодаря Рафе. Он несколько раз упоминал об этом, так что я немного познакомился с брендом благодаря ему».

Алькарас заказал новую 26,82-метровую электрическую катамаранную яхту Sunreef 88 Ultima, в которой особое внимание уделено скорости, комфорту и экологичности. По словам Алькараса, Ultima 88 привлекла его благодаря сбалансированному сочетанию производительности и комфорта, а также просторному салону.

Прежде чем принять решение по проекту, Алькарас посетил верфь Sunreef , где лично понаблюдал за процессом строительства яхт.

«Это было невероятно. Я думал, что это будет что-то грандиозное, но это превзошло все мои ожидания. Видеть, как они работают и как строят яхты, впечатляет».

Яхта Sunreef 88 Ultima может с комфортом разместить до десяти гостей и была полностью спроектирована компанией Sunreef Yachts , при этом Алькараз также сотрудничал с командой Sunreef для индивидуализации интерьера яхты.

Для Алькараса яхта станет прежде всего местом отдыха от напряженного графика профессиональной теннисной карьеры.

«У меня очень плотный график, поэтому для меня главная причина приобретения – расслабиться, отключиться от повседневных забот и отвлечься от тенниса. Летние поездки, когда есть возможность, или просто несколько дней дома. Таков мой план на данный момент. Как спортсмены, мы постоянно находимся в окружении людей, испытываем давление и находимся под пристальным вниманием тысяч глаз. Мы понимаем, что нам нужно. Нахождение на лодке дает возможность расслабиться, уединиться и просто наслаждаться общением с близкими людьми, не думая ни о чем другом».

Компания Sunreef сотрудничает также с Рафаэлем Надалем, гонщиком Формулы-1 Фернандо Алонсо и футболистом Робертом Левандовски.

