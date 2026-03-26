Чемпионат мира26 марта 2026, 23:12 | Обновлено 26 марта 2026, 23:13
Артем МИЛЕВСКИЙ: «А что там можно было придумать?»
Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал стартовый состав сине-желтых
Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский отреагировал на критику стартового состава «сине-желтых» на полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Швеции:
– Это поражение можно было предвидеть ещё вчера. Да и когда появились составы – всё уже было понятно.
– А что там можно было придумать насчет состава?
Напомним, стартовый состав сборной Украины на матч со Швецией выглядел следующим образом:
Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тимчик, Калюжный, Зубков, Судаков, Ярмолюк, Цыганков, Ванат.
Тема, не думай, а наливай давай!!
